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Состояние дорог, уборка территории, установка урн. С какими вопросами горожане обратились к мэру Витебска?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Исполкомы 13 июня также принимали звонки от белорусов. В стране продолжается практика субботних прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, с жителями Витебска общался председатель горисполкома Вадим Зарянкин. В этой должности он менее полугода. За это время уже провел 8 личных приемов граждан и прямых линий. Такой формат общения позволяет руководителям быстрее и глубже вникать в проблемы жителей – уверен градоначальник. И также оперативно их решать. К тому же это хорошая возможность узнать, кто недорабатывает.
Вадим Зарянкин, председатель Витебского горисполкома:
Большинство вопросов от жителей Витебска прозвучало в адрес жилищно-коммунальных служб – затянувшийся капитальный ремонт, состояние дорог, уборка территории.
Тема благоустройства также актуальна. О ней несколько ранее говорила жительница города Оксана Исланова. Обустройство площадки для выгула собак, ремонт козырьков над подъездами, установка урн для мусора. Решение многих проблем остается на личном контроле мэра.
Оксана Исланова, жительница Витебска:
За время существования такой формы работы уже решены десятки тысяч проблем белорусов. Напомним, прямые линии проводятся каждую субботу с 9 до 12 часов во всех администрациях и исполкомах страны.
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Состояние дорог, уборка территории, установка урн. С какими вопросами горожане обратились к мэру Витебска?
Новости Беларуси. Исполкомы 13 июня также принимали звонки от белорусов. В стране продолжается практика субботних прямых телефонных линий, сообщили в программе...
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