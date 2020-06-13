ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Королева Елизавета II отмечает 94-летие. Где и как пройдут торжества?

13.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Великобритании национальный праздник. Жители отмечают 94-й официальный день рождения королевы Елизаветы II, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Королева Елизавета II отмечает 94-летие. Где и как пройдут торжества?

Традиционных массовых гуляний и парада в честь этого не будет. Торжества пройдут в Виндзорском замке в пригороде Лондона. Закрытая для публики церемония продлится около 20 минут. Солдаты валлийской гвардии пронесут флаг своего подразделения в сопровождении оркестра, который затем исполнит торжественные композиции. После этого будут даны два салюта.

Королева Елизавета II отмечает 94-летие. Где и как пройдут торжества?

Елизавету II с национальным праздником – днем рождения королевы – поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Елизавета II

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. В Великобритании национальный праздник. Жители отмечают 94-й официальный день рождения королевы Елизаветы II, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Взрыв в газохранилище в Казани. Один человек погиб, трое пострадали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика