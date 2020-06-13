В Китае четыре человека погибли из-за взорвавшейся на шоссе автоцистерны

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере четыре человека погибли, не менее 50 ранены взорвавшейся на скоростной автотрассе автоцистерны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Трагедия произошла в 16.40 по местному времени (11.40 по Минску) на шоссе G16 «Шэньян-Хайкоу» в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу. Взрыв был такой силы, что цистерна, пролетев через несколько трех- и четырехэтажных зданий, приземлилась в нескольких сотнях метров от места аварии. В некоторых частных домах, расположенных близ шоссе, выбило стекла и двери.

Пока неизвестно, что могло стать причиной взрыва. Также неизвестно содержимое цистерны в момент детонации.

На месте происшествия работают пожарные, спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.







Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram