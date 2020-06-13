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В Китае четыре человека погибли из-за взорвавшейся на шоссе автоцистерны

13.06.2020 15:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае четыре человека погибли из-за взорвавшейся на шоссе автоцистерны

По меньшей мере четыре человека погибли, не менее 50 ранены взорвавшейся на скоростной автотрассе автоцистерны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая. 

Трагедия произошла в 16.40 по местному времени (11.40 по Минску) на шоссе G16 «Шэньян-Хайкоу» в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу. Взрыв был такой силы, что цистерна, пролетев через несколько трех- и четырехэтажных зданий, приземлилась в нескольких сотнях метров от места аварии. В некоторых частных домах, расположенных близ шоссе, выбило стекла и двери. 

Пока неизвестно, что могло стать причиной взрыва. Также неизвестно содержимое цистерны в момент детонации. 

На месте происшествия работают пожарные, спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. 



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Теги: Минск
 
 
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По меньшей мере четыре человека погибли, не менее 50 ранены взорвавшейся на скоростной автотрассе автоцистерны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на...
 
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