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Взрыв в газохранилище в Казани. Один человек погиб, трое пострадали
Источник материала: СТВ
Новости России. Трагедия в Казани. Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва в газохранилище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возгорание локализовано. Хотя давление в горящей емкости с газом снизилось, факельное горение продолжается. В Казани введен режим чрезвычайной ситуации. По факту происшествия заведено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.
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Новости России. Трагедия в Казани. Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва в газохранилище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу...
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