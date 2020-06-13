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Взрыв в газохранилище в Казани. Один человек погиб, трое пострадали

13.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Трагедия в Казани. Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва в газохранилище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в газохранилище в Казани. Один человек погиб, трое пострадали


Сразу после этого начался пожар, которому был присвоен четвертый уровень сложности.

На место ЧП выехали 200 спасателей и 60 единиц специальной техники.

Взрыв в газохранилище в Казани. Один человек погиб, трое пострадали

Возгорание локализовано. Хотя давление в горящей емкости с газом снизилось, факельное горение продолжается. В Казани введен режим чрезвычайной ситуации. По факту происшествия заведено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.

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Новости России. Трагедия в Казани. Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва в газохранилище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу...
 
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