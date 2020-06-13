



"Мне хорошо в Бресте сейчас, но это правда, что каждый игрок хочет лучшего для карьеры. Я все еще молод. Не знаю когда, но мне бы хотелось поиграть в более сильном клубе, лиге. Сейчас я полностью отдаюсь "Динамо", но если поступит интересное предложение, то уйду. Самое главное, построить классную карьеру после Бреста", – сказал Кики.