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Кики Габи: "Если поступит интересное предложение, то уйду из "Динамо-Брест"

13.06.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Камерунский защитник брестского "Динамо" Кики Габи заявил, что в будущем надеется поиграть в более сильной лиге.

 
 
"Мне хорошо в Бресте сейчас, но это правда, что каждый игрок хочет лучшего для карьеры. Я все еще молод. Не знаю когда, но мне бы хотелось поиграть в более сильном клубе, лиге. Сейчас я полностью отдаюсь "Динамо", но если поступит интересное предложение, то уйду. Самое главное, построить классную карьеру после Бреста", – сказал Кики.
 
Теги: Брест
 
 
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Камерунский защитник брестского "Динамо" Кики Габи заявил, что в будущем надеется поиграть в более сильной лиге.
 
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