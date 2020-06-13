|
Кики Габи: "Если поступит интересное предложение, то уйду из "Динамо-Брест"
Источник материала: Партизан
Камерунский защитник брестского "Динамо" Кики Габи заявил, что в будущем надеется поиграть в более сильной лиге.
"Мне хорошо в Бресте сейчас, но это правда, что каждый игрок хочет лучшего для карьеры. Я все еще молод. Не знаю когда, но мне бы хотелось поиграть в более сильном клубе, лиге. Сейчас я полностью отдаюсь "Динамо", но если поступит интересное предложение, то уйду. Самое главное, построить классную карьеру после Бреста", – сказал Кики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Камерунский защитник брестского "Динамо" Кики Габи заявил, что в будущем надеется поиграть в более сильной лиге.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)