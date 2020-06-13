|
«Он пообещал, если я выиграю или попаду в финал – машину мне подарит». Как Екатерина Карстен познакомилась с мужем
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
А потом, когда я на мир уехала – он бизнесом занимался, привозил в Беларусь машины, в аренду сдавал – и он мне пообещал, если я выиграю или попаду в финал – машину мне подарит. Но в итоге я была 7-ой. Он мне не новую подарил – Мерседес средний такой.
Также в интервью Екатерина Карстен рассказала:
– о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа
– почему её семья живёт в Германии
– чем занимается сейчас и почему не хочет быть тренером
Смотрите 14 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Он пообещал, если я выиграю или попаду в финал – машину мне подарит». Как Екатерина Карстен познакомилась с мужем
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». «Снимают её толпы с камерами, а я стою одна». Карстен рассказала, как завоевала первое олимпийское...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)