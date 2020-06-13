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«Это была честная миссия». Посол Словакии в честь завершения дипкарьеры в Беларуси провёл футбольный матч

13.06.2020 19:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш завершает свою дипломатическую карьеру в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это была честная миссия». Посол Словакии в честь завершения дипкарьеры в Беларуси провёл футбольный матч

По этому поводу 13 июня состоялся футбольный товарищеский матч. Йозеф Мигаш три года назад стал инициатором создания команды «Дипломат». Туда входят представители дипломатических миссий.

Сегодня против сменивших костюмы на спортивную форму вышли сыграть артисты, спортсмены, люди с нарушениями слуха и зрения, депутаты. Они объединились в коллектив под названием «Друзья Йозефа Мигаша». Всего участие в матче приняли более 40 человек.

«Это была честная миссия». Посол Словакии в честь завершения дипкарьеры в Беларуси провёл футбольный матч

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси:
Главное, чтобы это не перестало существовать, эта команда, чтобы она работала и приносила и дипломатам, и окружению, обществам разных структур в Республике Беларусь удовольствие, хорошее настроение, дух спорта и дух дружбы. Я рад, что служил своему народу и нашим отношениям словацко-белорусским в Республике Беларусь. И я буду помнить навсегда, пока буду по этой земле ходить, что это была честная миссия, хорошая миссия. И вам судить или нам дома судить, но я старался с честью выполнить эту миссию.

«Это была честная миссия». Посол Словакии в честь завершения дипкарьеры в Беларуси провёл футбольный матч

Анатолий Усенко, заслуженный тренер Беларуси:
Прощальный матч для нашего посла, нашего друга. Почему? Потому что он действительно очень много делал. И не только для нашей страны. Он очень много помогал нам проводить мероприятия среди инвалидов по зрению и по слуху, и очень много товарищеских матчей мы с ними сыграли, так как он был в составе «Дипломат». Поэтому огромное спасибо за этот праздник, в честь него мы играем матч. А футбол, вы сами знаете, это такая граница, что здесь сегодня играют и турки, и болгары, и словаки, и русские, и евреи, и грузины все. А всех объединяет что? Его величество футбол.

«Это была честная миссия». Посол Словакии в честь завершения дипкарьеры в Беларуси провёл футбольный матч

Итоговый счет встречи – 5:1 в пользу команды «Дипломат». Один из голов забил капитан – Йозеф Мигаш. У противоположной команды отличился белорусский гребец Александр Богданович. Эта игра стала еще одной возможностью укрепить связи не на полях официальных переговоров.

Люди в материале: Йозеф Мигаш, Анатолий Усенко

 
 
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Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш завершает свою дипломатическую карьеру в нашей стране, сообщили в программе...
 
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