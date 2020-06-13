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«Это была честная миссия». Посол Словакии в честь завершения дипкарьеры в Беларуси провёл футбольный матч
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш завершает свою дипломатическую карьеру в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По этому поводу 13 июня состоялся футбольный товарищеский матч. Йозеф Мигаш три года назад стал инициатором создания команды «Дипломат». Туда входят представители дипломатических миссий.
Сегодня против сменивших костюмы на спортивную форму вышли сыграть артисты, спортсмены, люди с нарушениями слуха и зрения, депутаты. Они объединились в коллектив под названием «Друзья Йозефа Мигаша». Всего участие в матче приняли более 40 человек.
Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси:
Анатолий Усенко, заслуженный тренер Беларуси:
Итоговый счет встречи – 5:1 в пользу команды «Дипломат». Один из голов забил капитан – Йозеф Мигаш. У противоположной команды отличился белорусский гребец Александр Богданович. Эта игра стала еще одной возможностью укрепить связи не на полях официальных переговоров.
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«Это была честная миссия». Посол Словакии в честь завершения дипкарьеры в Беларуси провёл футбольный матч
Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш завершает свою дипломатическую карьеру в нашей стране, сообщили в программе...
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