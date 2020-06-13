Баскетболистки сборной Беларуси проводят тренировочный сбор в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Баскетболистки сборной Беларуси собрались в Минске, где стартовал тренировочный сбор команды.

Под руководством Натальи Трофимовой занимаются 15 спортсменок. В основном, это молодые баскетболистки белорусских клубов. Из опытных игроков в тренировочном лагере работает Мария Попова. В ноябре национальной команде предстоит сыграть матч квалификации Евробаскета-2021 против сборной Польши. Тренировки проходят на базе физкультурно-спортивного комплекса «Олимпик Арена» и продлятся до 29 июня.

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