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Баскетболистки сборной Беларуси проводят тренировочный сбор в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Баскетболистки сборной Беларуси собрались в Минске, где стартовал тренировочный сбор команды.
Под руководством Натальи Трофимовой занимаются 15 спортсменок. В основном, это молодые баскетболистки белорусских клубов. Из опытных игроков в тренировочном лагере работает Мария Попова. В ноябре национальной команде предстоит сыграть матч квалификации Евробаскета-2021 против сборной Польши. Тренировки проходят на базе физкультурно-спортивного комплекса «Олимпик Арена» и продлятся до 29 июня.
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Баскетболистки сборной Беларуси собрались в Минске, где стартовал тренировочный сбор команды. Под руководством Натальи Трофимовой занимаются 15 спортсменок. В...
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