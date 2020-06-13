ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лунный календарь с 15 по 21 июня. Благоприятные дни садово-огородных работ

13.06.2020 19:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лунный календарь с 15 по 21 июня. Благоприятные дни садово-огородных работ

Распланировать свои будущие дела следует 17 числа. 19-го – подарите свое внимание близким. 21-го – устройте себе разгрузочный день.

Хотите, чтобы ваш новый внешний вид порадовал и принес комплименты от окружающих? Для похода в парикмахерскую выбирайте 18 и 19 июня.

Заняться здоровьем ротовой полости лучше всего на следующей неделе тоже 18 или 19 числа.

Серьезных магнитных бурь с 15 по 21 июня не ожидается.

Июнь – время, когда меняется характер садово-огородных работ. Теперь настала пора, когда нужно ухаживать за растениями, поливать и подкармливать их. 

Когда лучше можно сажать вьющиеся растения? И в какой день следует заняться заготовкой лекарственных растений? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид». 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Распланировать свои будущие дела следует 17 числа. 19-го – подарите свое внимание близким. 21-го – устройте себе разгрузочный день. Хотите, чтобы ваш новый внешний вид...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сябитова рассказала, как из-за пандемии изменились требования к мужчинам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика