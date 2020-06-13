Лунный календарь с 15 по 21 июня. Благоприятные дни садово-огородных работ

Источник материала: ОНТ

Распланировать свои будущие дела следует 17 числа. 19-го – подарите свое внимание близким. 21-го – устройте себе разгрузочный день.

Хотите, чтобы ваш новый внешний вид порадовал и принес комплименты от окружающих? Для похода в парикмахерскую выбирайте 18 и 19 июня.

Заняться здоровьем ротовой полости лучше всего на следующей неделе тоже 18 или 19 числа.

Серьезных магнитных бурь с 15 по 21 июня не ожидается.

Июнь – время, когда меняется характер садово-огородных работ. Теперь настала пора, когда нужно ухаживать за растениями, поливать и подкармливать их.

Когда лучше можно сажать вьющиеся растения? И в какой день следует заняться заготовкой лекарственных растений? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид».





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