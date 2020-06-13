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В Беларуси побит температурный рекорд: зафиксировано +33,6

13.06.2020 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Беларуси побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений, рассказали в программе «Плюс-минус».

Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

10 июня в Жлобине было +33,6 градуса. Последний раз так жарко было 21 год назад. Обновились рекорды в этот день также в столице и областных центрах.

В Беларуси побит температурный рекорд: зафиксировано +33,6

Так, в Минске было +31,5. Это на 2 градуса выше рекорда 1996 года.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений, рассказали в программе «Плюс-минус». Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о...
 
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