В Беларуси побит температурный рекорд: зафиксировано +33,6

Источник материала: СТВ

В Беларуси побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

10 июня в Жлобине было +33,6 градуса. Последний раз так жарко было 21 год назад. Обновились рекорды в этот день также в столице и областных центрах.





Так, в Минске было +31,5. Это на 2 градуса выше рекорда 1996 года.