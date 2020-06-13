|
В Беларуси побит температурный рекорд: зафиксировано +33,6
Источник материала: СТВ
В Беларуси побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений, рассказали в программе
10 июня в Жлобине было +33,6 градуса. Последний раз так жарко было 21 год назад. Обновились рекорды в этот день также в столице и областных центрах.
Так, в Минске было +31,5. Это на 2 градуса выше рекорда 1996 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений, рассказали в программе «Плюс-минус». Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)