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Сезон в велоспорте стартует 1 августа

13.06.2020 19:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сезон в велоспорте стартует 1 августа

Сезон в велоспорте стартует 1 августа. Международный союз велосипедистов утвердил обновленный календарь. 

Первая гонка, которая продлится один день, пройдет в Италии. А главная новость для любителей велоспорта – это даты проведения многодневок Гранд-тура. Таким образом, «Тур де Франс» стартует 29 августа. «Джиро д'Италия» начнется 3 октября, а испанская «Вуэльта» – 20 октября. Напомним, чемпионат Европы по велоспорту на шоссе, который должен был состояться с 9 по 13 сентября в Италии, перенесен на 2021-й год.

 

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Теги: Новости
 
 
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Сезон в велоспорте стартует 1 августа. Международный союз велосипедистов утвердил обновленный календарь.  Первая гонка, которая продлится один день, пройдет в...
 
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