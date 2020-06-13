Источник материала: ОНТ

Сезон в велоспорте стартует 1 августа. Международный союз велосипедистов утвердил обновленный календарь.

Первая гонка, которая продлится один день, пройдет в Италии. А главная новость для любителей велоспорта – это даты проведения многодневок Гранд-тура. Таким образом, «Тур де Франс» стартует 29 августа. «Джиро д'Италия» начнется 3 октября, а испанская «Вуэльта» – 20 октября. Напомним, чемпионат Европы по велоспорту на шоссе, который должен был состояться с 9 по 13 сентября в Италии, перенесен на 2021-й год.

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