«Каждый имеет право на прощение». Гоша Куценко вступился за Ефремова

Источник материала: ОНТ

Актер Гоша Куценко на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором вступился за Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, где погиб водитель Сергей Захаров.

В подписи к посту Куценко обратился к Ефремову и заявил, что каждый имеет право на прощение.

Также актер выразил соболезнование близким погибшего.

За короткое время пост собрал около 6 тыс. лайков и 500 комментариев.

Фото: spletnik.ru

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