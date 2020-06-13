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«Каждый имеет право на прощение». Гоша Куценко вступился за Ефремова

13.06.2020 20:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Каждый имеет право на прощение». Гоша Куценко вступился за Ефремова

Актер Гоша Куценко на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором вступился за Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, где погиб водитель Сергей Захаров. 

В подписи к посту Куценко обратился к Ефремову и заявил, что каждый имеет право на прощение. 

Также актер выразил соболезнование близким погибшего. 

За короткое время пост собрал около 6 тыс. лайков и 500 комментариев.

Фото: spletnik.ru

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Актер Гоша Куценко на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором вступился за Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, где погиб водитель Сергей...
 
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