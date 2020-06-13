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«Каждый имеет право на прощение». Гоша Куценко вступился за Ефремова
Источник материала: ОНТ
Актер Гоша Куценко
В подписи к посту Куценко обратился к Ефремову и заявил, что каждый имеет право на прощение.
Также актер выразил соболезнование близким погибшего.
За короткое время пост собрал около 6 тыс. лайков и 500 комментариев.
Фото: spletnik.ru
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