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Сажаем салат: как выбрать семена и правильно посеять

13.06.2020 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Листовой салат – настоящий клад, для тех, кто хочет есть и худеть. Порадовать себя вкусными и полезными блюдами можно, если сажать культуру на приусадебном участке или прямо на подоконнике. Как вырастить салат, рассказали в программе «Плюс-минус»

Сажаем салат: как выбрать семена и правильно посеять

Елена Досина-Дубешко, заместитель директора по научной работе РУП «Институт овощеводства»:
Зеленные и пряно-ароматические растения встречаются на дачном участке у каждого овощевода. Их можно высевать не только весной, но и в летний период для того, чтобы получить хороший урожай. Для этого пригодны такие культуры, как салат, укроп, шпинат и петрушка.

При выборе семян мы должны обратить внимание, что эти культуры должны быть устойчивы к высоким температурам. Эта информация указывается на упаковке.

Мы сегодня будем высевать салат. Для этого освобождаем участок земли от сорняков, перекапываем и делаем рядочки. Рядочки делаются на ширине 20-25 сантиметров.

Сажаем салат: как выбрать семена и правильно посеять

Дачники любят высевать салат сплошным севом. Мы засыпаем семена в рядочек, потом закрываем почвой.

Сажаем салат: как выбрать семена и правильно посеять

И если наша почва неувлажнённая, то мы её поливаем. После того, как появятся 2-3 настоящих листочка, наши салаты следует проредить, оставив между ними 8-10 сантиметров.

Люди в материале: Елена Досина-Дубешко

 
 
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Листовой салат – настоящий клад, для тех, кто хочет есть и худеть. Порадовать себя вкусными и полезными блюдами можно, если сажать культуру на приусадебном участке...
 
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