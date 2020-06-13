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Сажаем салат: как выбрать семена и правильно посеять
Источник материала: СТВ
Листовой салат – настоящий клад, для тех, кто хочет есть и худеть. Порадовать себя вкусными и полезными блюдами можно, если сажать культуру на приусадебном участке или прямо на подоконнике. Как вырастить салат, рассказали в программе
Елена Досина-Дубешко, заместитель директора по научной работе РУП «Институт овощеводства»:
Мы сегодня будем высевать салат. Для этого освобождаем участок земли от сорняков, перекапываем и делаем рядочки. Рядочки делаются на ширине 20-25 сантиметров.
Дачники любят высевать салат сплошным севом. Мы засыпаем семена в рядочек, потом закрываем почвой.
И если наша почва неувлажнённая, то мы её поливаем. После того, как появятся 2-3 настоящих листочка, наши салаты следует проредить, оставив между ними 8-10 сантиметров.
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Листовой салат – настоящий клад, для тех, кто хочет есть и худеть. Порадовать себя вкусными и полезными блюдами можно, если сажать культуру на приусадебном участке...
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