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«Было вообще не проехать, яма на яме». Как решают проблемы в сфере ЖКХ. Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сфера ЖКХ в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итоги большого совещания с участием главы государства в Полоцке и другие важные события уходящей недели – 14 июня в вечернем эфире СТВ в 19:30.
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Новости Беларуси. Сфера ЖКХ в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги большого совещания с участием главы государства в...
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