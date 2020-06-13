«Было вообще не проехать, яма на яме». Как решают проблемы в сфере ЖКХ. Анонс программы «Неделя»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сфера ЖКХ в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Итоги большого совещания с участием главы государства в Полоцке и другие важные события уходящей недели – 14 июня в вечернем эфире СТВ в 19:30.







