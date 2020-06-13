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«Было вообще не проехать, яма на яме». Как решают проблемы в сфере ЖКХ. Анонс программы «Неделя»

13.06.2020 20:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сфера ЖКХ в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Было вообще не проехать, яма на яме». Как решают проблемы в сфере ЖКХ. Анонс программы «Неделя»

Итоги большого совещания с участием главы государства в Полоцке и другие важные события уходящей недели – 14 июня в вечернем эфире СТВ в 19:30.

«Было вообще не проехать, яма на яме». Как решают проблемы в сфере ЖКХ. Анонс программы «Неделя»

«Было вообще не проехать, яма на яме». Как решают проблемы в сфере ЖКХ. Анонс программы «Неделя»

О чем еще расскажут журналисты СТВ? Подробнее в видеоматериале.

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Новости Беларуси. Сфера ЖКХ в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги большого совещания с участием главы государства в...
 
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