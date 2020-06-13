Источник материала: Новости Волковыска

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко 13 июня посетил летний оздоровительный лагерь «Политехник» и высказал свое мнение о том, что должны делать дети на летних каникулах.

«Им должно быть интересно, они должны быть вовлечены в общественно значимую деятельность, чтобы это был активный отдых с пользой для ума и тела. Во время каникул дети должны быть заняты», – заявил министр.

По словам министра, «ребенок, не занятый в то время, когда родители на работе, который сам себе предоставлен, склонен к совершению правонарушений».

По словам Карпенко, в нашей стране есть 4 учреждения закрытого типа, куда отправляют несовершеннолетних по решению суда. Для них также предусмотрены на каникулах развлечения: посещение аквапарка, цирка и театров.