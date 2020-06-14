ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала

14.06.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

12 июня, около 18.20 в Барановичах женщина-водитель «Лады» двигалась по улице Смоленской. По предварительной информации, выезжая со второстепенной дороги, водитель не предоставила преимущество в движении автомобилю «Опель» и совершила столкновение с ним.

Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала

От удара «Лада» перевернулась на крышу. Благодаря пристегнутым ремням безопасности в аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала


Госавтоинспекция области напоминает водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Помните, что перекрестки являются аварийно-опасными участками дорог. При их проезде следует быть особенно и сконцентрированными, заранее прогнозировать дорожную обстановку. Не забывайте об использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Безопасных вам дорог!

Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала

Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала

Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала
Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала

Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  12 июня, около 18.20 в Барановичах женщина-водитель «Лады» двигалась по улице Смоленской. По предварительной информации, выезжая со второстепенной дороги, водитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Женщина будет руководителем программы космических полетов в NASA – впервые в истории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика