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Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала
14.06.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
12 июня, около 18.20 в Барановичах женщина-водитель «Лады» двигалась по улице Смоленской. По предварительной информации, выезжая со второстепенной дороги, водитель не предоставила преимущество в движении автомобилю «Опель» и совершила столкновение с ним.
От удара «Лада» перевернулась на крышу. Благодаря пристегнутым ремням безопасности в аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
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