Благодаря ремню безопасности женщина-водитель «перевертыша» не пострадала

Источник материала: Виртуальный Брест

12 июня, около 18.20 в Барановичах женщина-водитель «Лады» двигалась по улице Смоленской. По предварительной информации, выезжая со второстепенной дороги, водитель не предоставила преимущество в движении автомобилю «Опель» и совершила столкновение с ним.





От удара «Лада» перевернулась на крышу. Благодаря пристегнутым ремням безопасности в аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.







Госавтоинспекция области напоминает водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Помните, что перекрестки являются аварийно-опасными участками дорог. При их проезде следует быть особенно и сконцентрированными, заранее прогнозировать дорожную обстановку. Не забывайте об использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Безопасных вам дорог!