Новые подробности в деле вокруг топ-менеджмента Белгазпромбанка









"Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении директора Могилевской областной дирекции банка Сергея Кармызова, - говорится в сюжете. - Он обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Речь идет о манипуляциях с выдачей банковских кредитов - фактически о "продаже" кредитов. Подробности мошеннической схемы правоохранители обещают рассказать позже, но уже сейчас известно, что потерпевшие оценивают причиненный ущерб в десятки тысяч долларов".





А что еще они скажут - запустив силовой сценарий против главного соперника Александра Лукашенко на этих выборах? "Злоумышленников" раскрыли так вовремя, что политический заказ ни у кого не вызывает сомнений.



