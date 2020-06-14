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Женщина будет руководителем программы космических полетов в NASA – впервые в истории
Источник материала: ОНТ
Кэти Людерс будет руководить программой пилотируемых космических полетов в NASA после ухода в отставку Дугласа Ловерро. Это первая женщина на такой должности,
Глава NASA Джеймс Брайденстайн считает, что Людерс соответствует этой должности. Ранее она руководила программой NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС – Commercial Crew Program.
За несколько дней до первого пуска космического корабля Crew Dragon к МКС Дуглас Ловерро ушел в отставку.
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Кэти Людерс будет руководить программой пилотируемых космических полетов в NASA после ухода в отставку Дугласа Ловерро. Это первая женщина на такой...
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