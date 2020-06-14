Какие продукты большего всего подорожали, а какие подешевели в мае

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Беларуси в мае больше всего подорожали яблоки и картофель, подешевели помидоры и чеснок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Яблоки подорожали на 15,71%, картофель – на 7,72%, бананы – на 7,72%, свежая белокочанная капуста – на 6,82%, груши – на 5,76%. Подешевели свежие помидоры (на 26,92%), чеснок (на 24,88%), свежие огурцы (на 10,98%), виноград (на 8,3%), рыбные консервы, кроме деликатесных (6,86%).





Овощи в целом стали дешевле на 13,06%, фрукты подорожали на 5,21%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,77%.

Обеды в столовой стали дороже на 1,07%, в ресторане и кафе – на 0,03%, фастфуд – на 0,16%.

Табачные изделия поднялись в цене на 0,53%, алкогольные напитки подешевели на 0,14%.

Непродовольственные товары в мае стали дороже на 0,37%. Одежда подорожала на 0,92%, обувь – на 3,08%, стройматериалы – на 1,04%, электротовары – на 0,12%, медикаменты – на 0,41%. Мебель стала дешевле на 0,44%, топливо – на 1,11%.

Стоимость услуг снизилась на 0,03%. Подорожали услуги фотоателье (на 2,11%) и банков (на 1,56%). На 1,77% подешевели услуги воздушного транспорта, на 1% – отдых в санаториях.

Как сообщалось, в Беларуси в мае зафиксировали дефляцию 0,1%.

БелТА.