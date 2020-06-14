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5 продуктов, которые помогут очистить лицо от прыщей

14.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 продуктов, которые помогут очистить лицо от прыщей

Многие тратят значительные суммы денег на то, чтобы избавиться от прыщей и акне. Однако в большинстве случаев для того, чтобы помочь себе, нужно всего лишь изменить питание, пишет kiz.ru.  

Какие продукты помогут очистить лицо без косметических процедур? 

  1. Чистая вода. Чтобы очистить организм, стоит пить как можно больше воды, которая поможет сохранить кожу молодой и здоровой.
  2. Зеленые овощи и фрукты: зеленые яблоки, брокколи, цветная капуста, кольраби, брюссельская капуста содержат большое количество клетчатки, которая помогает вывести избыточные гормоны, способствующие появлению прыщей.
  3. Зеленый чай подавляет ферменты и гормоны, вызывающие воспаление в порах, обладает противовоспалительным эффектом.
  4. Арахис, грецкие орехи, бразильский орех, миндаль содержат цинк и селен, от недостатка которых могут возникать прыщи. Данные орехи содержат много растительных жиров, которые, в отличие от животных, не перерабатываются в организме в излишки кожного сала.
  5. Специи: базилик, имбирь, куркума, корица имеют антибактериальные и жиросжигающие свойства.

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Многие тратят значительные суммы денег на то, чтобы избавиться от прыщей и акне. Однако в большинстве случаев для того, чтобы помочь себе, нужно всего лишь изменить...
 
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