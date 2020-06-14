5 продуктов, которые помогут очистить лицо от прыщей

Источник материала: ОНТ

Многие тратят значительные суммы денег на то, чтобы избавиться от прыщей и акне. Однако в большинстве случаев для того, чтобы помочь себе, нужно всего лишь изменить питание, пишет kiz.ru .

Какие продукты помогут очистить лицо без косметических процедур?

Чистая вода. Чтобы очистить организм, стоит пить как можно больше воды, которая поможет сохранить кожу молодой и здоровой. Зеленые овощи и фрукты : зеленые яблоки, брокколи, цветная капуста, кольраби, брюссельская капуста содержат большое количество клетчатки, которая помогает вывести избыточные гормоны, способствующие появлению прыщей. Зеленый чай подавляет ферменты и гормоны, вызывающие воспаление в порах, обладает противовоспалительным эффектом. Арахис, грецкие орехи , бразильский орех, миндаль содержат цинк и селен, от недостатка которых могут возникать прыщи. Данные орехи содержат много растительных жиров, которые, в отличие от животных, не перерабатываются в организме в излишки кожного сала. Специи : базилик, имбирь, куркума, корица имеют антибактериальные и жиросжигающие свойства.

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