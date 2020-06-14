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В честь 100-летия именитый «Лидский квас» создаст генеалогические деревья для авторов самых вдохновляющих историй о семье

16.06.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В честь 100-летия именитый «Лидский квас» создаст генеалогические деревья для авторов самых вдохновляющих историй о семье

ОАО «Лидское пиво» объявляет конкурс в честь 100-летия легендарного белорусского кваса.

В юбилейный год «Лидский квас» напомнит белорусам о важности связи поколений и сохранения фамильных традиций. Авторы 10 самых вдохновляющих историй о семье получат генеалогическое исследование своего семейного рода. Зарегистрироваться на участие можно на сайте lidskijkvas.by до 31 августа.

«Лидский квас» бренд с богатой историей. На протяжении века он был свидетелем семейных встреч и повседневной жизни нескольких поколений белорусов. Поэтому конкурс с созданием уникального генеалогического дерева для 10 белорусский семей приурочен к 100-летнему юбилею именно этого продукта. Заручившись поддержкой историков Национального архива, бренд поможет победителям узнать историю своей семьи до 5-го колена. Все остальные участники смогут воспользоваться специально созданной формой, чтобы собрать и оформить фотографиями дерево своего рода самостоятельно.

«Лидский квас» имеет глубокие исторические корни и неразрывно связан с историей людей, живущих в Беларуси, — отмечает генеральный директор компании Аудриус Микшис. — 100 лет — солидный возраст для бренда, который по-прежнему не теряет своей актуальности и популярности. Уверен, растущий во всем мире интерес к натуральным, здоровым напиткам будет этому только способствовать.

 Чтобы участвовать в конкурсе, оставьте заявку на сайте lidskijkvas.by. Опишите историю своей семьи, вспомнив самые необычные факты и ярких представителей вашего рода. Расскажите, почему хотите создать генеалогическое дерево вместе с «Лидским квасом», и прикрепите одну или несколько семейных фотографий. Победителями станут авторы 10 самых вдохновляющих историй. Для них бренд совместно с историками Национального архива проведет генеалогическое исследование и создаст уникальное семейное дерево. Победители будут объявлены в 2 этапа: первые пять — 26 июля, вторая пятерка — 11 сентября.

Этот проект — подарок белорусам к 100-летию «Лидского кваса». Первая партия напитка была изготовлена в Лиде в 1920 году, который можно считать точкой отсчета бренда и началом промышленного производства кваса на территории Беларуси в целом. За свою 100-летнюю историю «Лидский квас» переживал самые разные этапы: от выпуска продукции в небывалых объемах (в 1939-м завод работал на полную мощность, выпуская, помимо традиционного хлебного, еще и клюквенный квас), до серьезных сокращений производства после распада Советского Союза. Сегодня это общепризнанный новатор и лидер белорусского рынка. «Лидский квас» — продукт натурального брожения, который первым начали выпускать в ПЭТ-бутылках, что автоматически вывело продукт из разряда сезонных, продаваемых только в бочках напитков. Сегодня он один из немногих, кто ежегодно выпускает сезонные новинки на основе все того же традиционного кваса с вековой экспертизой.

 
 
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ОАО «Лидское пиво» объявляет конкурс в честь 100-летия легендарного белорусского кваса. В юбилейный год «Лидский квас» напомнит белорусам о важности связи...
 

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