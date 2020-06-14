Источник материала: Новости Волковыска

Украина сняла запрет на въезд иностранных граждан, однако теперь, для того чтобы попасть на территорию страны, им необходимо иметь при себе специальный страховой полис, сообщает украинская Госпогранслужба.

Въезжать на территорию Украины смогут и белорусы при соблюдении определенных условий.

По данным ведомства, с 15 июня для въезда на Украину иностранцам теперь необходим страховой полис, который покроет расходы, связанные с лечением COVID-19.

При этом для граждан, прибывающих из стран с широким распространением COVID-19, сохраняется требование обязательной обсервации.

Странами с широким распространением COVID-19 считаются те, в которых количество активных случаев инфицирования составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. Перечень таких стран Госпогранслужба будет обновлять каждые три дня.

Беларусь входит в список стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Сейчас в стране больше 250 случаев на 100 тысяч населения, поэтому белорусам придется 14 дней находится в карантине в обсервации.

Напомним, в данный момент на белорусско-украинской границе открыты пять международных пунктов пропуска: «Сеньковка» – «Веселовка», «Новые Яриловичи» – «Новая Гута», «Славутич» – «Комарин», «Выступовичи» – «Новая Рудня», «Доманово» – «Мокраны».

Не придется сидеть на карантине гражданам государств с широким распространением COVID-19, которые не находились на территории этих государств в течение последних 14 дней, дипломатам, работникам представительств официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей. Также изоляция не требуется водителям и члены экипажа грузовых транспортных средств, членам экипажей воздушных и морских, речных судов, членам поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19. Находится в обсервации не нужно также лицам, давшим согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома".

На Украине с 12 марта был введен общенациональный карантин. С 11 мая власти решили смягчить ряд ограничительных мер. На первом из пяти этапов снятия ограничений возобновили работу парикмахерские и салоны красоты, открылись летние террасы кафе и ресторанов, парки и магазины. С 22 мая заработали городской транспорт, гостиницы и детсады.

Стоит отметить, что по состоянию на 13 июня в Украине зафиксировано 30 506 случаев COVID-19. В числе выздоровевших почти 14 тыс. человек, умерли – 880.