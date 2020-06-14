Трамп: США завершают эру бесконечных войн









"Каждый из вас начинает свою службу в армии в критически важный момент нашей истории. Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов", − отметил Трамп.

Он подчеркнул, что США "завершают эру бесконечных войн" и в этом состоит "новый, четкий взгляд на защиту жизненно важных американских интересов".

"Разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали, − это не обязанность американских войск. Мы не мировые полицейские", − подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что Трамп приказал сократить численность военнослужащих США в Германии.

Напомним, в конце февраля Соединенные Штаты и радикальное движение Талибан подписали исторический мирный договор. Он предусматривает постепенный вывод сил США и международной коалиции из Афганистана.