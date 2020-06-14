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День Всех святых празднуют верующие 14 июня

14.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В первое воскресенье после Троицы православные верующие еще раз чтят всех святых.



На церковных службах ежедневно звучит прошение: «Все святые, молите Бога о нас». Это могучий отряд наших помощников. У каждого из них помечен в календаре личный день памяти. Он считается основной датой именин православного христианина. Ведь по традиции Русской церкви при крещении нам дается имя того или иного святого. И с этой минуты он становится нашим покровителем и ходатайствует за нас перед Господом, если, конечно, просим об этом. Не случайно в утреннее правило включено обращение к небесному заступнику: «Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей».

А в первое воскресенье после Троицы еще раз чтят всех святых, «от века Богу угодивших»: патриархов, пророков, апостолов, мучеников, исповедников, бессребреников, блаженных, праведных… Тех, кто прославлен, и тех, чей подвиг ведает только Господь. И мы, их тезоименитые, а по-народному тезки, тоже причастны к торжеству и можем отмечать именины во второй раз за год.
 
 
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В первое воскресенье после Троицы православные верующие еще раз чтят всех святых.
 
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