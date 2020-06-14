На Оршанском льнокомбинате в июле заработает швейная фабрика













В начале июля она заработает, а пока активно ведется монтаж оборудования на всех участках.





Проектная мощность производства – 300 тысяч изделий в год. По словам генерального директора Оршанского льнокомбината Владимира Нестеренко, этот проект позволит произвести более глубокую переработку готовых тканей в изделие, получив прибавочный продукт. К слову, на новой фабрике будет создано дополнительно 60 рабочих мест.







