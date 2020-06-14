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Грозит ли Беларуси отключение газа с 1 июля?

14.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусской стороне ничего не известно о распространенной некоторыми Telegram-каналами информации о прекращении поставок российского газа в страну с 1 июля.

Грозит ли Беларуси отключение газа с 1 июля?
В анонимных сообщениях идет речь о том, что якобы с 1 июля поставки газа из России в Беларусь прекратят. По неподтвержденной информации, их возобновят только тогда, когда будет полностью покрыта задолженность белорусской стороны.

Sputnik обратился за пояснениями по поводу данной информации в правительство, Минэнерго и "Газпром трансгаз Беларусь", однако там комментировать ситуацию пока не считают возможным, поскольку вопрос не решен. Каких-либо официальных сообщений, связанных с поставками газа в Беларусь, на сайте ПАО "Газпром" нет.

При этом один из источников, знакомых с ситуацией, сообщил, что информация о прекращении поставок газа в Беларусь пока ничем не подтверждена.

"На текущий момент информации нет, потому что переговоры еще идут. Я думаю, что стороны, если бы приняли какое-то решение, его бы озвучили. Комментировать нечего", - подчеркнул он.

Газовый вопрос


В настоящее время по условиям долгосрочного контракта одна тысяча кубометров газа обходится Минску в 127 долларов США. Белорусская сторона настаивает на пересмотре цены, аргументируя это тем, что оптовая стоимость газа на европейском рынке в настоящее время составляет около 80 долларов за 1 тысячу кубометров.

На днях министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в формате видеоконференции провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком. Предметом разговора был пересмотр цены на газ для Беларуси, на котором настаивает Минск.

Ранее белорусское министерство энергетики направило письмо в адрес председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера, где обозначило ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению. В частности, белорусская сторона артикулировала внимание на условиях поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.

В свою очередь, Газпром готов обсуждать цену на газ для республики только на следующий год. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что разговор об условиях поставок газа в Беларусь в 2021 году будет вестись после погашения долга за текущие поставки.

"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов", - рассказал глава российской корпорации.

В Минэнерго Беларуси утвер ают, что за импортируемый из России природный газ задолженности нет.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусской стороне ничего не известно о распространенной некоторыми Telegram-каналами информации о прекращении поставок российского газа в страну с 1 июля.
 
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