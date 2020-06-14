Появилась ранняя белорусская картошка, подешевели огурцы. Посмотрели, что почем на Комаровке

Источник материала: Tut.by

Цены на сезонные овощи, ягоды и фрукты на Комаровском рынке идут вниз. Клубника и абрикосы за неделю потеряли рубль в цене, черешня — целых два. Появились новинки, причем не только в ассортименте, но и во внешнем виде продавцов — теперь все торгуют в масках. С наступлением лета, а значит и сезона шашлыков, вырос спрос на мясо. FINANCE.TUT.BY сходил на столичную Комаровку и посмотрел, какие там сейчас цены и что продают.





В выходные люди активно закупаются. На рядах сезонного рынка выстраиваются длинные очереди за сезонной растительностью — все хотят витаминов.

Цены на клубнику пока не спешат опускаться до прошлогодних 2−3 рублей. Но уже в некоторых местах ее продают по 5 рублей, чаще по 5,5 — 6. В прошлые выходные за 6 мы видели только в одном месте, да и вид у нее был, прямо скажем, не очень. Несмотря на то, что цену на ягоду еще нельзя назвать низкой, некоторые за ней уже приходят с ведрами по 5−8 литров.









Многие покупают черешню. Самая дешевая — желтая с красным бочком, стоит 6,5 рубля за килограмм. Бордовую меньше чем за 7 рублей не нашли.





Нижняя границе цен на абрикосы опустилась до 5 рублей, в среднем же продают по 5,5−6,5 рубля. Они уже сладкие и ароматные. Персики и нектарины продают по 8−9 рублей, инжирные персики — по 9−10, сливы — по 7 рублей.





Голубика по-прежнему дорогая — от 35 рублей за килограмм. Прошлогодние яблоки стоят по 4−4,5 рубля за килограмм.





Кстати, на «дорогой» точке мы нашли узбекские яблоки этого года. Цена, конечно, космическая — 35 рублей за килограмм, но выглядят аппетитно. Там же продают оранжевые лимоны по 30 рублей за кило, грунтовые томаты по 35 рублей и спаржу по 25 рублей за пучок.





Из новинок на рынке появилась первая садовая и лесная земляника. Продают ее пока маленькими стаканчиками, потому что ягод мало. Один стоит 5 рублей. В такую же цену и жимолость с малиной. А пол литра этих ягод стоят 10 рублей.

— Земляника в этом году из-за погоды опаздывает на 2 недели где-то, — говорит продавец ягод. — Поэтому пока такая цена. Найти ягоды в лесу можно только на открытых полянах, и то совсем немного.





Еще на рынок привезли дыни. Килограмм стоит 9 рублей. Продавцы уверяют, что они уже сладкие.





На овощных рядах из нового — молодая белорусская картошка по 2,5 рубля за кило. Продавец говорит, что она приехала из Слуцка. Примерно по такой же цене продают и импортную картошку урожая этого года, но она покрупнее нашей.





Цены на помидоры не изменились — начинаются от 2,5 рубля. Зато огурцы уже есть и по 2, и по 1,5 рубля. Свежие перцы продают по ценам от 6,5 рубля, редис — по 3−3,5 рубля за кило, лук — по 1,5 — 2 рубля, капуста- от 0,79 рубля. Цены на зелень начинаются от 0,5 рубля за пучок.





С приходом лета, по словам продавцов, вырос спрос на свинину, говядину, курицу, колбаски — все, что обычно покупают для пикников.





— Цены мы не поднимали в связи со спросом, — говорит одна из продавцов свинины. — Лишь бы люди брали. Иногда даже и уступаем прилично.





Кило свинины без кости можно купить за 7,5 рубля, лопатки — за 7, шеи или вырезки — за 15, филея — за 12−13. Окорок продают по 6 — 8,5 рубля, грудинку по 12, сало — по 10 рублей, ребра — по 7−9 рублей. Можно найти свинину как дороже, так и дешевле. Свиные колбаски продают по 8−10 рублей.





Цены на птицу тоже не выросли, даже на пару десятков копеек в некоторых местах упали.





Кило голени стоит 3,99 рубля, крыла — 4,99, бедра без кости — 5,99, грудки без кожи — 5,79 рубля.





Еще один товар, который сейчас пользуется большим спросом — это цветы. Причем и срезанные в букетах, и уличные в горшках.





Прилавки заставлены пионами. Обычные розовые и белые продают по ценам от рубля за штуку. Сортовые, названия которых сложно запомнить, — стоят от 3 до 10 рублей за цветок. Также в срезке есть васильки, ромашки, ирисы, люпин, луки и другие цветы.





В горшочках продают алиссум по 3 рубля, гвоздики — по 2,5, георгины — по 5 рублей, лобелию — по 2 рубля, различные герани — от 3 рублей и многое другое.