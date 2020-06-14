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Акции в Лондоне и Париже переросли в беспорядки

14.06.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На антирасистских протестах в столицах Британии и Франции произошли столкновения демонстрантов с полицией.




 
В Париже и Лондоне в субботу, 13 июня, состоялись масштабные акции протеста против расизма и полицейского насилия.
 
По данным телеканала BFM, на площадь Республики в столице Франции вышли около трех тысяч человек.
 
Большинство участников акции держали плакаты с лозунгом Жизни чернокожих имеют значение (Black lives matter), а также с осуждением работы полицейских.
 
Также они призывали расследовать смерть Адамы Траоре − темнокожего француза, который умер спустя два часа после задержания жандармами в июле 2016 года при до сих пор не установленных обстоятельствах. 
 
Во время демонстрации группа людей в черной одежде и со скрытыми лицами устроила беспорядки, забросав полицейских камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.
 
В ходе манифестации были задержаны 26 человек.
 
Также беспорядками и столкновениями с полицией завершилась акция против расизма в Марселе.
 
 
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На антирасистских протестах в столицах Британии и Франции произошли столкновения демонстрантов с полицией.
 
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