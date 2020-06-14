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Команда Бабарико сдала на проверку первые 75 тыс. подписей

14.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Штаб Виктора Бабарико сообщил о том, что в субботу в районные комиссии были сданы первые 75 тыс. подписей в поддержку выдвижения Бабарико кандидатом в президенты РБ.




«Первые 75 000 подписей поданы сегодня в районные комиссии по выборам! 75 000 выверенных, стопроцентных, прекрасных голосов за наше будущее!», - говорится в сообщении штаба.

По сообщению штаба, на данный момент имеется 335 001 подпись. Историю этой одной подписи можно прочитать в материале: 230 тысяч и одна подпись, которой никогда не будет...

Самим штабом уже проверено и верифицировано 220 тысяч подписей. 

Напомним, что для регистрации кандидатом в президенты по белорусскому законодательству необходимо 100 тысяч подписей.

Вчера стало известно, что команда Бабарико при сдаче подписных листов в комиссии по выборам попыталась применить специальную процедуру, однако ЦИК ее отверг.
 
 
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Штаб Виктора Бабарико сообщил о том, что в субботу в районные комиссии были сданы первые 75 тыс. подписей в поддержку выдвижения Бабарико кандидатом в президенты РБ.
 
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