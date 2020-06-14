Команда Бабарико сдала на проверку первые 75 тыс. подписей













«Первые 75 000 подписей поданы сегодня в районные комиссии по выборам! 75 000 выверенных, стопроцентных, прекрасных голосов за наше будущее!», - говорится в сообщении штаба.





230 тысяч и одна подпись, которой никогда не будет... По сообщению штаба, на данный момент имеется 335 001 подпись. Историю этой одной подписи можно прочитать в материале:





Самим штабом уже проверено и верифицировано 220 тысяч подписей.





Напомним, что для регистрации кандидатом в президенты по белорусскому законодательству необходимо 100 тысяч подписей.



