Капустный пирог, яблочный кекс и шоколадный торт без яиц. Три бюджетных и вкусных рецепта выпечки

Источник материала: Tut.by

А мы подготовили для вас новую подборку рецептов от шеф-повара. Обычно эти гениальные люди, шеф-повара, предлагают смешать что-то невообразимое с чем-то труднодобываемым — и получить кулинарный шедевр. Но не в нашем случае! Только простые ингредиенты, быстрое приготовление и гарантированный результат.



Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный блог» и серии кулинарных книг Шеф-повар, кулинарный эксперт, автор проектаи серии кулинарных книг

Заливной капустный пирог





Ингредиенты: 300 г капусты;

1 средняя морковь;

1 средняя луковица;

300 мл кефира;

3 яйца;

50 мл растительного масла;

½ ч. л. соли;

1 ч. л. разрыхлителя;

¼ ч. л. соды.

Как готовить?

Капусту тонко шинкуем. Мелко рубим лук. Морковь трем на крупной терке. В сковороде на среднем огне разогреваем 2 ст. л. растительного масла. Кладем лук и морковь и жарим, помешивая, 3 минуты. Добавляем капусту и жарим, помешивая, еще 3−4 минуты, чтобы капуста немного карамелизировалась. Вливаем стакан воды, добавляем по вкусу соль и тушим под крышкой до мягкости (для молодой капусты — около 15 минут на минимальном нагреве). Готовую капусту откидываем на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю жидкость. Готовим тесто. Соединяем яйца, масло, кефир и перемешиваем венчиком до однородного состояния. Добавляем просеянные через сито сухие ингредиенты и замешиваем тесто, как на оладьи. Если оно получилось густоватым — добавьте немного кефира. На дно застеленной пергаментом формы выливаем половину теста. Равномерно распределяем начинку. И заливаем второй половиной теста. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до сухой спички, около 45 минут.

Яблочные маффины





Ингредиенты на 12 штук: 2 яйца; 130 г сахара; 2 ст. л. сметаны; 60 мл растительного масла; 2 средних яблока; 275 г муки; 1 ч. л. молотой корицы; ½ ч. л. разрыхлителя; 1/3 ч. л. соды; ¼ ч. л. соли.

Как готовить?

Кладем в миску яйца, сметану и сахар, вливаем растительное масло. Взбиваем венчиком до однородного состояния. Яблоки чистим от кожицы, вырезаем серединки. Трем на крупной терке. Добавляем к тесту. Должно получиться 160 г чистого веса яблока. Перемешиваем. Добавляем просеянную с солью, содой, разрыхлителем и корицей муку и замешиваем тесто. Раскладываем по смазанным формочкам (при использовании бумажных вкладышей смазывать форму не нужно). Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до сухой спички, около 25 минут.

Crazy Cake — шоколадный пирог без яиц





Ингредиенты: 300 г муки; 2 ст. л. какао-порошка; 1 ч. л. соды; 1/3 ч. л. соли; 190 мл растительного масла; 1 ст. л. яблочного уксуса; 250 мл воды; 180 г сахара; 1 ч. л. ванильного сахара.

Как готовить?

Просеиваем вместе муку, какао, соду и соль. Смешиваем воду, масло, уксус, сахар — обычный и ванильный. Добавляем смесь сухих ингредиентов и замешиваем однородное тесто. Перекладываем в смазанную растительным маслом форму и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем в течение 35−40 минут, до сухой зубочистки. Готовый пирог вынимаем из формы, полностью остужаем и посыпаем сахарной пудрой.

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