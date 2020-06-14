Капустный пирог, яблочный кекс и шоколадный торт без яиц. Три бюджетных и вкусных рецепта выпечки

А мы подготовили для вас новую подборку рецептов от шеф-повара. Обычно эти гениальные люди, шеф-повара, предлагают смешать что-то невообразимое с чем-то труднодобываемым — и получить кулинарный шедевр. Но не в нашем случае! Только простые ингредиенты, быстрое приготовление и гарантированный результат.
Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный блог» и серии кулинарных книг
Заливной капустный пирог
Ингредиенты:
300 г капусты;
1 средняя морковь;
1 средняя луковица;
300 мл кефира;
3 яйца;
50 мл растительного масла;
½ ч. л. соли;
1 ч. л. разрыхлителя;
¼ ч. л. соды.
Как готовить?
Капусту тонко шинкуем. Мелко рубим лук. Морковь трем на крупной терке.
В сковороде на среднем огне разогреваем 2 ст. л. растительного масла. Кладем лук и морковь и жарим, помешивая, 3 минуты. Добавляем капусту и жарим, помешивая, еще 3−4 минуты, чтобы капуста немного карамелизировалась. Вливаем стакан воды, добавляем по вкусу соль и тушим под крышкой до мягкости (для молодой капусты — около 15 минут на минимальном нагреве). Готовую капусту откидываем на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю жидкость.
Готовим тесто. Соединяем яйца, масло, кефир и перемешиваем венчиком до однородного состояния. Добавляем просеянные через сито сухие ингредиенты и замешиваем тесто, как на оладьи. Если оно получилось густоватым — добавьте немного кефира.
На дно застеленной пергаментом формы выливаем половину теста. Равномерно распределяем начинку. И заливаем второй половиной теста.
Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до сухой спички, около 45 минут.
Яблочные маффины
Ингредиенты на 12 штук:
2 яйца;
130 г сахара;
2 ст. л. сметаны;
60 мл растительного масла;
2 средних яблока;
275 г муки;
1 ч. л. молотой корицы;
½ ч. л. разрыхлителя;
1/3 ч. л. соды;
¼ ч. л. соли.
Как готовить?
Кладем в миску яйца, сметану и сахар, вливаем растительное масло. Взбиваем венчиком до однородного состояния.
Яблоки чистим от кожицы, вырезаем серединки. Трем на крупной терке. Добавляем к тесту. Должно получиться 160 г чистого веса яблока. Перемешиваем. Добавляем просеянную с солью, содой, разрыхлителем и корицей муку и замешиваем тесто.
Раскладываем по смазанным формочкам (при использовании бумажных вкладышей смазывать форму не нужно). Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до сухой спички, около 25 минут.
Crazy Cake — шоколадный пирог без яиц
Ингредиенты:
300 г муки;
2 ст. л. какао-порошка;
1 ч. л. соды;
1/3 ч. л. соли;
190 мл растительного масла;
1 ст. л. яблочного уксуса;
250 мл воды;
180 г сахара;
1 ч. л. ванильного сахара.
Как готовить?
Просеиваем вместе муку, какао, соду и соль. Смешиваем воду, масло, уксус, сахар — обычный и ванильный. Добавляем смесь сухих ингредиентов и замешиваем однородное тесто.
Перекладываем в смазанную растительным маслом форму и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем в течение 35−40 минут, до сухой зубочистки.
Готовый пирог вынимаем из формы, полностью остужаем и посыпаем сахарной пудрой.
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