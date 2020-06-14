ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Капустный пирог, яблочный кекс и шоколадный торт без яиц. Три бюджетных и вкусных рецепта выпечки

14.06.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

А мы подготовили для вас новую подборку рецептов от шеф-повара. Обычно эти гениальные люди, шеф-повара, предлагают смешать что-то невообразимое с чем-то труднодобываемым — и получить кулинарный шедевр. Но не в нашем случае! Только простые ингредиенты, быстрое приготовление и гарантированный результат.


  • Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный блог» и серии кулинарных книг

Заливной капустный пирог


Ингредиенты:

  • 300 г капусты;
  • 1 средняя морковь;
  • 1 средняя луковица;
  • 300 мл кефира;
  • 3 яйца;
  • 50 мл растительного масла;
  • ½ ч. л. соли;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • ¼ ч. л. соды.

Как готовить?

  1. Капусту тонко шинкуем. Мелко рубим лук. Морковь трем на крупной терке.
  2. В сковороде на среднем огне разогреваем 2 ст. л. растительного масла. Кладем лук и морковь и жарим, помешивая, 3 минуты. Добавляем капусту и жарим, помешивая, еще 3−4 минуты, чтобы капуста немного карамелизировалась. Вливаем стакан воды, добавляем по вкусу соль и тушим под крышкой до мягкости (для молодой капусты — около 15 минут на минимальном нагреве). Готовую капусту откидываем на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю жидкость.
  3. Готовим тесто. Соединяем яйца, масло, кефир и перемешиваем венчиком до однородного состояния. Добавляем просеянные через сито сухие ингредиенты и замешиваем тесто, как на оладьи. Если оно получилось густоватым — добавьте немного кефира.
  4. На дно застеленной пергаментом формы выливаем половину теста. Равномерно распределяем начинку. И заливаем второй половиной теста.
  5. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до сухой спички, около 45 минут.

Яблочные маффины


Ингредиенты на 12 штук:

2 яйца;

130 г сахара;

2 ст. л. сметаны;

60 мл растительного масла;

2 средних яблока;

275 г муки;

1 ч. л. молотой корицы;

½ ч. л. разрыхлителя;

1/3 ч. л. соды;

¼ ч. л. соли.

Как готовить?

  1. Кладем в миску яйца, сметану и сахар, вливаем растительное масло. Взбиваем венчиком до однородного состояния.
  2. Яблоки чистим от кожицы, вырезаем серединки. Трем на крупной терке. Добавляем к тесту. Должно получиться 160 г чистого веса яблока. Перемешиваем. Добавляем просеянную с солью, содой, разрыхлителем и корицей муку и замешиваем тесто.
  3. Раскладываем по смазанным формочкам (при использовании бумажных вкладышей смазывать форму не нужно). Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до сухой спички, около 25 минут.

Crazy Cake — шоколадный пирог без яиц


Ингредиенты:

300 г муки;

2 ст. л. какао-порошка;

1 ч. л. соды;

1/3 ч. л. соли;

190 мл растительного масла;

1 ст. л. яблочного уксуса;

250 мл воды;

180 г сахара;

1 ч. л. ванильного сахара.

Как готовить?

  1. Просеиваем вместе муку, какао, соду и соль. Смешиваем воду, масло, уксус, сахар — обычный и ванильный. Добавляем смесь сухих ингредиентов и замешиваем однородное тесто.
  2. Перекладываем в смазанную растительным маслом форму и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем в течение 35−40 минут, до сухой зубочистки.
  3. Готовый пирог вынимаем из формы, полностью остужаем и посыпаем сахарной пудрой.

Больше рецептов домашней выпечки вы можете найти в блоге Татьяны:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А мы подготовили для вас новую подборку рецептов от шеф-повара. Обычно эти гениальные люди, шеф-повара, предлагают смешать что-то невообразимое с чем-то...
 
Новости дня
Новости разные
 
Летом начнётся капитальный ремонт трассы М7 Минск – Вильнюс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика