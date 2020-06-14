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Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

14.06.2020 08:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

Соединенные Штаты Америки не хотят принимать участие в решении конфликтов за рубежом, так как это не является обязанностью американских военнослужащих. С таким заявлением 13 июня выступил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Трамп обращался к выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

Также президент США подчеркнул, что американцы не являются «мировыми полицейскими». Трамп заключил, что американские войска не будут разрешать конфликты в странах, о которых «многие даже не слышали».

Фото: AP Photo/Alex Brandon

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Соединенные Штаты Америки не хотят принимать участие в решении конфликтов за рубежом, так как это не является обязанностью американских военнослужащих. С таким...
 
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