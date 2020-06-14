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Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
Источник материала: ОНТ
Соединенные Штаты Америки не хотят принимать участие в решении конфликтов за рубежом, так как это не является обязанностью американских военнослужащих. С таким заявлением 13 июня выступил президент США Дональд Трамп,
Трамп обращался к выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).
Также президент США подчеркнул, что американцы не являются «мировыми полицейскими». Трамп заключил, что американские войска не будут разрешать конфликты в странах, о которых «многие даже не слышали».
Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Соединенные Штаты Америки не хотят принимать участие в решении конфликтов за рубежом, так как это не является обязанностью американских военнослужащих. С таким...
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