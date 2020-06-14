«Ямы Беларуси». После дождей некоторые из них стали озерами, в которых живут утки

Источник материала: Tut.by

В последние недели в стране шли дожди, из-за которых некоторые дороги превратились в реки и озера. В сервисе «Ямы Беларуси» очень много таких фото от читателей. Хотя есть и редкие «сухие» фото. Но погодите, просто до этих дорог еще не дошел дождь.

Могилев, улица Первомайская, 60. Это центральная улица города, но проехать здесь невозможно.





Дзержинск, улица Гастелло. Несколько лет тут разбита дорога. Пару раз в ямы бросали асфальт, создавая видимость ремонта, но помогает это до первого дождя.





Барановичи, улица Тексер, 9. Двор полностью залит водой, сложнее всего добраться до первого подъезда.





Деревня Трепалово Молодечненского района. Под дорогой находится труба, над ней появилась яма. Но вместо того, чтобы отремонтировать опасный участок, в яму просто воткнули палку, но в яркий солнечный день или ночью ее можно и не заметить





Могилев, улица Пысина, двор дома 35. Ливневая канализация выше уровня дороги, из-за этого здесь постоянно стоит вода.





Бобруйск, улица Интернациональная. Раньше в этом «кармане» росло дерево, но его убрали больше 10 лет назад. Но память о нем живет до сих пор.





Минск, проспект Рокоссовского, местный проезд возле домов 134 и 140. После ремонта дороги здесь постоянно образуется огромная лужа — ливневка не работает.





Могилев, улица Кирова, 1. Во дворе настолько большая яма, что в ней уже живут утки.





Агрогородок Блонь, в Пуховичском районе Минской области, улица Пятаковича, 8А. Водоканал проводил земляные работы более полугода назад, а асфальтное покрытие не восстановили.





Минск, улица Громова, 20. После ремонта дороги без утрамбовки асфальта пешеходы постоянно спотыкаются на свежих выбоинах.





Могилев, Днепровский бульвар, 22. Вот такой пешеходный переход от одной остановки автобуса к другой. Возле него — огромная лужа, которую не каждый взрослый мужчина перепрыгнет после дождя. Куда уж женщинам и детям!





Мы верим, что в будущем ямы или плохие дороги станут таким же исчезающим видом в Беларуси, как редкие животные в Красной книге. А пока, «Ямы Беларуси» — сервис, который позволяет небезразличным гражданам поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия. Присылайте свои фото. В описании обязательно укажите адрес, чтобы можно было проконтролировать дойдет ли транспортный налог до этих ям/дорог.