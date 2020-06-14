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Сдавать кровь во имя здорового мира

14.06.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

14 чэрвеня – Сусветны дзень донара крыві

14 нюня страны всего мира будут отмечать Всемирный день донора крови и проводить мероприятия с целью повышения осведомленности о необходимости безопасной крови и продуктов крови и выражения благодарности всем донорам, добровольно и безвозмездно дарящим свою кровь для спасения жизни других людей.

С 2004 года совместными организаторами Всемирного дня донора крови являются: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), Международная Федерация организаций доноров крови (МФОДК) и Международное общество по переливанию крови (МОПК).
Кровь жизненно необходима для экстренной медицинской помощи, лечения раненых в чрезвычайных ситуациях любого рода, помогает спасать жизни матерей и новорожденных.
Районной организацией Белорусского Общества Красного Креста планируется проведение акции, приуроченной ко Всемирному дню донора крови. Волонтерами будет проводится информационная работа с населением, раздаваться буклеты.

Кто нуждается в донорской крови?
Пока мировая наука еще не научилась искусственно синтезировать кровь и ее компоненты. По этой причине именно доноры крови и ее компонентов являются практически единственной надеждой больных, срочно нуждающихся в переливании крови. Ведь никто из нас, к сожалению, не застрахован от серьезной болезни или несчастного случая, не следует забывать об этом.

Польза донорства
Медики подметили, что доноры, регулярно сдающие кровь, не болеют простудой и гриппом. Кроме того, они реже страдают онкологическими и сердечно сосудистыми заболеваниями. Благотворное воздействие оказывается и на психическое состояние человека. Можно сказать, что донорство предупреждает нарушения пищеварения, атеросклероз, заболевания печени, поджелудочной железы. Регулярная сдача крови способствует продлению молодости, так как стимулирует кроветворение и самообновление организма.

Показания к сдаче крови
К выполнению донорской функции допускаются граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет, обладающие полной дееспособностью, прошедшие медицинский осмотр, не страдающие заболеваниями и не находящиеся в состояниях, при которых сдача крови, ее компонентов противопоказана.

Какое медицинское обследование надо пройти, чтобы стать донором?
Все необходимые анализы обычно делают непосредственно на станции переливания крови. Определяются: группа крови и резус-фактор; данные общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, СОЭ и др.); а также маркеры возбудителей гемотрансмиссивных (передающихся с кровью) инфекций: вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С; возбудителя сифилиса.
Помимо анализа крови потенциальный донор проходит на станции переливания крови медицинский осмотр, во время которого врач измеряет давление, температуру, пульс, расспрашивает о самочувствии. Перед процедурой кроводачи каждый потенциальный донор заполняет специальную «анкету донора», в которой отвечает на вопросы о состоянии своего здоровья и перенесенных заболеваниях.
Окончательное решение о допуске к кроводаче осуществляет врач-трансфузиолог, который оценивает в том числе и психоневрологический статус донора и может отвести его при подозрении на употребление наркотиков, алкоголя, ведении асоциального образа жизни.

Какие документы необходимо иметь при себе?
• документ, удостоверяющий личность;
•выписку из медицинских документов о перенесенных заболеваниях, травмах, операциях, выданную амбулаторно-поликлинической организацией здравоохранения с указанием дат обращений, даты и результата флюорографии органов грудной клетки (результат действителен в течение одного года), для женщин – заключение врача-гинеколога (осмотр 1 раз в 6 месяцев). Срок действия выписки – 6 месяцев;
• военный билет (при первичном обращении);
• фотографию.

Как себя вести после донации крови?
Что необходимо делать для восстановления организма после сдачи крови?
В день кроводачи не рекомендуются тяжелые физические и спортивные нагрузки, подъем тяжестей. В течение двух дней рекомендуется полноценно и регулярно питаться, выпивать не менее 1—2 литров жидкости в день (алкоголь не рекомендуется). В остальном – привычный образ жизни.
Чтобы состав крови быстрее восстановился, рекомендуется пить больше жидкости — соки, чай. Необходимо правильное питание: в рационе донора всегда должен присутствовать белок, от которого зависит уровень гемоглобина в крови. Продукты, содержащие белок — мясо, чечевица, фасоль и все бобовые, рыба и другие.
Стань донором и спаси чью-то жизнь!
Наталья Финевич, председатель районной организации Белорусского Общества Красного Креста.

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Кампания по случаю Всемирного дня донора в 2020 году посвящена теме «Безопасная кровь спасает жизни» и проходит под лозунгом «Сдавать кровь во имя здорового мира». В центре внимания будет личный вклад каждого донора в охрану здоровья окружающих людей.
Ежесекундно во всем мире у людей любого возраста и происхождения возникает потребность в переливании крови по жизненным показаниям, которое ежегодно позволяет спасать миллионы человеческих жизней. Поэтому трансфузиологи заинтересованы в приливе новых сил в донорское движение. Вопрос нехватки донорской крови с каждым годом становится все острее – люди травмируются, попадают в аварии.
Высокие технологии, которые позволяют медикам спасать людей от ранее неизлечимых заболеваний, сегодня порой требуют огромного количества донорской крови. Быть донором или нет – это личное дело каждого, но потратить полчаса в центре переливания крови ради того, чтобы спасти чью-то жизнь, – это то, что может сделать каждый.
Ваше участие и поддержка помогут расширить воздействие Всемирного дня донора крови 2020 г., добиться более широкого признания того, что сдача крови является актом солидарности, спасающим жизни, а услуги по снабжению безопасной кровью и ее продуктами являются важнейшим элементом всей системы здравоохранения.
Донорство спасет чью-то жизнь!
Евгения Власова, главный врач райЦГЭ.

 
 
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14 чэрвеня – Сусветны дзень донара крыві 14 нюня страны всего мира будут отмечать Всемирный день донора крови и проводить мероприятия с целью повышения...
 
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