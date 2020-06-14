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Должен ли мужчина содержать нежеланного ребенка и считать его своим? Мужской взгляд

14.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инвестор и ментор по эффективным коммуникациям Роман Кубарьков рассуждает на тему, поднятую в колонке нашего колумниста Миланы Егоровой. Итак, должен ли мужчина содержать ребенка, который не был запланирован?


Фото предоставлено автором текста

Полусонные полувзрослые

Многие люди живут, будто во сне: неосознанно, принимая важные решения на автопилоте, откладывая все лучшее на потом. В результате мы видим миллионы взрослых, которые на уровне личностного развития остались подростками времен переходного возраста: те же оголенные нервы, потребность в признании и отсутствие стабильности.

Если человек недостаточно психологически устойчив, чтобы опереться на себя и дальше развивать свои ресурсы и навыки, он пытается найти такой фундамент в своем окружении, и почти всегда им становится неподходящий партнер. С помощью другого человека мы начинаем проигрывать свои сценарии и травмы. Важно понимать, что любые отношения, даже самые неудачные не появляются просто так.


Так, например, женщина, которой ради того, чтобы прийти к любви к себе, нужно проигрывать сценарий отношений с холодным отталкивающим мужчиной, будет выбирать равнодушных и часто несвободных партнеров. Из отношения в отношения она будет дублировать один и тот же сценарий, чтобы неосознанно ранить себя и таким образом попытаться «выпрыгнуть» из негативного сценария.

Мы никогда не выбираем партнеров случайно. В случае недостаточной зрелости, неудачные отношения — это наша попытка все-таки прийти к себе, пусть и через боль

Было бы неправильно говорить, что к эмоциональной незрелости склонны только женщины. Недостаточно осознанных людей с плохой рефлексией хватает как среди женщин, так и среди мужчин. Однако, с моей точки зрения, мужская слабость, хоть и понятна, но менее простительна. Есть гендерная наценка, которая формировалась тысячами лет развития человечества — она обязывает мужчину, если тот хочет быть полноценным членом общества, быть смелым, но в то же время более осторожным, чем женщина, и добровольно брать больше ответственности не только за себя, но и за других людей. Это заложено природой.

Почему мужчине важно повзрослеть

Важным показателем эмоциональной зрелости, с моей точки зрения, является честность человека перед самим собой. В противном случае не поймешь, к чему хочешь стремиться, не сможешь грамотно оценить свою планку притязаний, не почувствуешь, какую женщину хочешь видеть рядом с собой до конца жизни.

Инфантилизм приводит к метаниям, постоянным сменам партнерш, изменам и испорченным отношениям с детьми. И, поверьте, от этой тяжести невозможно скрыться ни с помощью блестящей карьеры, ни с помощью состояния — в нашей жизни первичны не деньги, а любимые люди. На своих консультациях я часто вижу эту трагедию успешных мужчин: бизнес построил, недвижимость и парк авто завел, но при всем этом человек не нужен никому, кроме сотрудниц эскорта и охотниц за состояниями, которым совершенно безразлично, какой этот мужчина человек, пока у него есть деньги, и он готов ими делиться. Это очень страшно.


У многих таких мужчин, кстати, есть дети. Иногда отношения с ними совершенно запущены, и отец для них является посторонним человеком. Порой мужчина в курсе, что где-то на земле ходит его ребенок, который, вероятно, даже не догадывается о существовании папы или живет на мифах вроде «отец космонавт или моряк дальнего плавания». Оба эти сценария, осознаваемые на определенном участке жизни, способны довести до отчаяния даже самого матерого предпринимателя, безжалостного к конкурентам. Ведь через детей мужчина «зарабатывает» бессмертие: через передачу генов, через сохранение памяти после своего ухода из жизни, через возможность передать своей крови дело всей жизни и редкие компетенции. И, если ребенка нет или эмоционально он потерян, выходит, ты сам лишил себя шанса на то, что могло бы сделать тебя чем-то большим, чем просто физическим воплощением в одной жизни.

Поэтому я предлагаю мужчинам смотреть на появление ребёнка, пусть и незапланированного, как на подарок и вызов себе. Да, может сейчас не быть денег на его содержание — но ты мужчина, и в твоих силах это изменить. Да, женщина может шантажировать и препятствовать общению — но при желании и настойчивости, решаются даже эти вопросы. Это всегда выбор и честный ответ на вопрос «Готов ли я ответить за свои поступки и поступить по-мужски?».

Как мужчины сами загоняют себя в тупик?

Всё происходящее в нашей жизни случается из-за наших поступков или бездействия. И это всегда выбор человека в конкретный момент времени. Если ты игнорируешь методы контрацепции, должен быть готов к риску незапланированной беременности партнерши. Уходишь от разговоров об отношениях — будь готов, что вторая сторона может настроить воздушных замков и больно пораниться о твое равнодушие (и половина ответственности за разбитое сердце женщины и ее самооценку ляжет на тебя).


Если ты рассматривал женщину просто как сексуальный объект на пару ночей и, не стесняясь, обещал воздушные замки и любовь до гроба, ты подлец. В первую очередь, потому что страхом давать честную обратную связь лишил человека выбора и так связал руки. Теперь просто пытаешься замести следы и избежать ответственности. Думаю, на таком уровне развития мужчина ребенка недостоин. Это незаслуженный подарок, ценность которого инфантильный человек понять попросту не может.

Мужчинам важно понимать: привилегия в выборе «рожать или нет» будет лежать на женщине. Не вижу в этом ничего несправедливого: ведь именно женщина будет рисковать здоровьем, вынашивая и рожая ребенка. Мужчина, если ребенка хочет, должен убедить партнершу в своей надежности и поддержать женщину не только словом (хотя оно тоже необходимо), но и делом. Если ребенка не хочется, а беременность настала, с привилегией, что финальное решение, быть тебе отцом или нет, будешь принимать не ты, также придется смириться.


Изображение: freestocks.org / unsplash.com

И худшее, что может сделать для себя самого мужчина, которого поставили перед фактом отцовства — начать уклоняться от алиментов или «нашаманить» минимальные выплаты. Потому что женщина выстоит в любом случае и воспитает твоего ребенка даже без поддержки. А ты до конца дней будешь жить с осознанием и последствием собственной подлости и малодушия.

При этом не обязательно жениться на нелюбимой женщине — никто не должен гробить свою жизнь. Но нести свою часть ответственности должны оба родителя. Если воспитание и совместное проживание ляжет полностью на женщину, мужчина должен взять на себя финансовое обеспечение ребёнка и его матери. Это важно для самого себя, чтобы, прожив жизнь, не испытать жгучий стыд перед самим собой. А он неизбежен, если поступаешь малодушно и отказываешься «проснуться».

В качестве завершающей ноты мы решили обратиться с двумя вопросами к Диане Азаровской, клиническому психологу, кандидату психологических наук, судебному эксперту, ректору и основателю Института психологии Perfectum:

— Диана, скажите, должен ли мужчина содержать ребенка, который появился у него случайно? То есть, женщина говорила, что принимает контрацептивы, а по факту решила родить «на удачу».

— Не должен. Де-юре, если нет установленного юридически факта отцовства. Если такой факт есть, содержание будет определяться законодательством. Однако важно понимать, что порой мужчины с радостью содержать не только родных, но и не своих детей — многое зависит от того, насколько успешно женщине удалось выстроить с ним отношения.

— А что может сделать женщина, если мужчина отказывается жениться и помогать финансово?

— Самостоятельно заказывать экспертизу, устанавливать отцовство и заявлять свои права через суд. Иного, если договориться по-человечески не удалось, не дано.

 
 
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Инвестор и ментор по эффективным коммуникациям Роман Кубарьков рассуждает на тему, поднятую в колонке нашего колумниста Миланы Егоровой. Итак, должен ли мужчина...
 
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