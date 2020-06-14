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В «Великом камне» строят завод по выпуску коробок передач
Источник материала: ОНТ
Годовой оборот нового завода по выпуску коробок передач может составить $30 миллионов. Это совместный проект китайской компании и МАЗа.
Предприятие строится на территории индустриального парка «Великий камень» и готовится к открытию в мае следующего года. Сейчас продажи у автопроизводителей упали по всему миру. Чтобы сохранить рынки, Минский автомобильный завод подстраивается – собственные комплектующие сделают продукцию ещё более конкурентоспособной.
На новом китайско-белорусском заводе будут выпускать около 10 тысяч коробок передач в год. И это при работе в одну смену. А если спрос будет высоким, объемы удвоят.
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Годовой оборот нового завода по выпуску коробок передач может составить $30 миллионов. Это совместный проект китайской компании и МАЗа. Предприятие строится на...
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