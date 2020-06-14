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Топ-3 дома белорусских миллионеров, где гармонично смотрится мебель в стиле «ИКЕА»

14.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сделали очередную подборку белорусских домов, которые оцениваются выше одного миллиона рублей. Кроме высокой цены их отличает стильный и современный дизайн интерьера. Интересно и то, что здесь есть мебель в стиле «ИКЕА», которую так любят многие белорусы. Мы покажем фото домов и фото из каталога российской «ИКЕА» — посмотрите, как похожи сравниваемые предметы интерьера!

Коттедж в Ждановичах за 1,47 млн рублей

Дом — трехуровневый, с цокольным этажом. Общая площадь — 425,8 кв. м. Высота потолков — 3 метра. На первом этаже расположены просторная гостиная и кухня (50 кв. м) с выходом на террасу, кабинет, санузел. Второй этаж — это четыре жилые комнаты и два санузла. Цокольный этаж занимают комната для отдыха и спорта, а также помещение для хранения хозинвентаря.


Фото с сайта realt.by

В объявлении говорится, что полы в доме — это дубовый паркет и плитка «Сквирел». Межкомнатные двери — массив дуба. «Качественная отделка помещений, импортная бытовая техника и сантехника. Дизайнерский ремонт», — читаем в объявлении.


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

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Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

А теперь откроем каталог российской «ИКЕА» и найдем товары, очень похожие на те, что видим на фото выше.


Фото с сайта ikea.com/ru

Фото с сайта ikea.com/ru

Фото с сайта ikea.com/ru

Фото с сайта ikea.com/ru

Фото с сайта ikea.com/ru

Фото с сайта ikea.com/ru

Фото с сайта ikea.com/ru

Фото с сайта ikea.com/ru

Фото с сайта ikea.com/ru

Фото с сайта ikea.com/ru

Фото с сайта ikea.com/ru

Цены в каталоге «ИКЕА» актуальны на 12 июня 2020 года. В пересчете на белорусские рубли выходит, что барный стул «Ингольф» стоит 148 белорусских рублей, абажур «Эра» — 21 рубль, кресло «Страндмон» — 447 рублей, стул «Ингольф» — 113 рубля, стул «Каустби» — 96 рублей, софит «Хектар» — 34 рубля, шкаф для ТВ «Хемнэс» — 997 рублей, палатка «Циркустэльт» — 45 рублей, стол «Линнмон» — 275 рублей, гардероб «Хемнэс» — 688 рублей, стеллаж «Хемнэс» — 344 рубля.

Дом в Раубичах за 1,4 млн рублей

Общая площадь здания — 273,1 кв. м. Высота потолков — 3,11 м. В доме большая гостиная, совмещенная с кухней, три спальни, рабочий кабинет, спортзал, три санузла, два душа, джакузи под открытым небом.


Фото с сайта realt.by

В гостиной — камин, домашний кинотеатр. «Вся техника качественная». Также в объявлении сказано, что мебель — «уникальная, под индивидуальный заказ».


Фото с сайта realt.by

Заглянем в остальные комнаты, это очень атмосферные и камерные пространства.


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

А теперь возьмем некоторые предметы мебели и аксессуары и подыщем аналоги в «ИКЕА».


Фото с сайта ikea.com/ru

Фото с сайта ikea.com/ru

Фото с сайта ikea.com/ru

Прикроватная тумба «Хемнэс» обойдется в 120 белорусских рублей, стремянка «Беквэм» — в 79 рублей, карниз «Рэкка» — в 25 рублей.

Особняк в Березино за 1,19 млн рублей

Общая площадь дома — 300 кв. м. Построен из бруса, в два уровня. Также есть баня на дровах, хаммам, винный погреб, большая терраса, гараж для катера и гараж для авто, сторожка.


Фото с сайта realt.by

В уютной гостиной — камин. Комнаты — квадратной формы. Также в объявлении сказано, что есть «мебель ручной работы, выполнена из дерева».


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

И — фото из каталога «ИКЕА» с похожими предметами интерьера:


Фото с сайта ikea.com/ru

Фото с сайта ikea.com/ru

Фото с сайта ikea.com/ru

Здесь мы видим, что потолочный светильник «Хектар» стоит 172 белорусских рубля, коровья шкура «Кольдби» — 447 рублей, журнальный столик «Лакк» — 45 рублей.

«Состоятельные белорусы положительно к этому относятся»

Так может ли на самом деле в дорогих домах присутствовать мебель из «ИКЕА»? Как состоятельные белорусы относятся к этому бренду? Не пугает ли их стереотип, что «ИКЕА» — это дешевый и слишком массовый продукт?

Ответы на эти вопросы дал дизайнер интерьеров Егор Брель:

— Начну с того, что политика «ИКЕА» не ограничивается стандартными, бюджетными сериями мебели и бестселлерами, которые «мозолят» многим потребителям глаз, так как стоят на линии фабрики 10, 20 лет. Периодически у шведского бренда выходят лимитированные серии мебели и аксессуаров, над которыми работали и работают не только дизайнеры из штата, но и приглашенные творческие личности из мира моды, декораторы по текстилю, художники-керамисты и даже именитые дизайн-студии, например, датчане HAY, которые сделали замечательный стул для «ИКЕА» — «Юпперлиг».

Каталог этого производителя настолько разнообразен, что свой индивидуальный стиль там найдут также и профессионалы в дизайне интерьера. Особенно это касается предметов и мебели, которые содержат в себе смелый дизайн, яркие или сложные цветовые сочетания, разнообразное смешение материалов и фактур. Следовательно, эти предметы интерьера будут чаще использовать дизайнеры. А если будет стоять задача малыми средствами сделать уютное и стильное для жизни пространство, то всегда, под любой запрос, найдется свой раздел «ИКЕА».

Что касается вопроса редакции, может ли в дорогом интерьере присутствовать мебель «ИКЕА», — да, если дизайнер или архитектор видит, что удачное решение — миксовать итальянский диван со столиками из «ИКЕА». Почему бы и нет? Или на фоне высокотехнологичной немецкой кухни вполне могут стоять за баром стульчики «Юпперлиг» шведского бренда.

Как состоятельные белорусы относятся к этому бренду? Они фактически всегда положительно воспринимают предложение за адекватные финансовые вложения получить стильный интерьер. Но нужно отметить, что это касается только определенных стилей — скандинавского, минимализма и им подобных. А вот классика — уже нет: это совсем другой ранг интерьеров. Есть еще и такой момент. К «ИКЕА» настороженно относятся пожилые белорусы. А вот молодые охотно соглашаются в своих интерьерах использовать мебель и аксессуары этого шведского бренда.

 
 
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Сделали подборку очень стильных домов белорусских миллионеров, где в интерьерах нашли мебель и аксессуары, очень похожие на «ИКЕА».
 
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