|
«Моё худшее фото». Пользователи соцсетей показали свои самые неудачные снимки
Источник материала: СТВ
Наверное, каждый человек хочет быть красивым. Люди делают себе аккуратные причёски, старательно подбирают одежду, используют косметику. Однако в жизни каждого однажды случается тот самый момент – неудачная фотография.
Хочется стереть память всем, кто успел увидеть такой снимок, а его автора отправить на курсы фотографа. С другой стороны, относиться к этому слишком серьёзно не стоит, если, конечно, речь не о фотомоделях. Чтобы помочь другим людям спокойнее относиться к своим неудачным снимкам, пользователи соцсетей поделились своими, по их мнению, самыми худшими фотографиями.
Кстати, ранее мы рассказывали о девушках, которые хотели доказать, что парни плохо их фотографируют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наверное, каждый человек хочет быть красивым. Люди делают себе аккуратные причёски, старательно подбирают одежду, используют косметику. Однако в жизни каждого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)