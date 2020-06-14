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«Моё худшее фото». Пользователи соцсетей показали свои самые неудачные снимки

14.06.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Наверное, каждый человек хочет быть красивым. Люди делают себе аккуратные причёски, старательно подбирают одежду, используют косметику. Однако в жизни каждого однажды случается тот самый момент – неудачная фотография.

Хочется стереть память всем, кто успел увидеть такой снимок, а его автора отправить на курсы фотографа. С другой стороны, относиться к этому слишком серьёзно не стоит, если, конечно, речь не о фотомоделях. Чтобы помочь другим людям спокойнее относиться к своим неудачным снимкам, пользователи соцсетей поделились своими, по их мнению, самыми худшими фотографиями.

«Моё худшее фото». Пользователи соцсетей показали свои самые неудачные снимки
Фото: twitter.com/eyrex_

«Моё худшее фото». Пользователи соцсетей показали свои самые неудачные снимки
Фото: reddit.com/user/TheGoddess

«Моё худшее фото». Пользователи соцсетей показали свои самые неудачные снимки
Фото: twitter.com/surmulefyr

«Моё худшее фото». Пользователи соцсетей показали свои самые неудачные снимки
Фото: reddit.com/user/TurnipTimeMyGuys

«Моё худшее фото». Пользователи соцсетей показали свои самые неудачные снимки
Фото: twitter.com/mirandadianne_

«Моё худшее фото». Пользователи соцсетей показали свои самые неудачные снимки
Фото: twitter.com/LubsOfficial

«Моё худшее фото». Пользователи соцсетей показали свои самые неудачные снимки
Фото: twitter.com/arielpenya

«Моё худшее фото». Пользователи соцсетей показали свои самые неудачные снимки
Фото: twitter.com/MrLuBuFu

«Моё худшее фото». Пользователи соцсетей показали свои самые неудачные снимки
Фото: twitter.com/WANTAAN

Кстати, ранее мы рассказывали о девушках, которые хотели доказать, что парни плохо их фотографируют.

Посмотрите, насколько отличаются снимки, сделанные девушками и их молодыми людьми (здесь подробности).

Люди в материале: нет

 
 
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Наверное, каждый человек хочет быть красивым. Люди делают себе аккуратные причёски, старательно подбирают одежду, используют косметику. Однако в жизни каждого...
 
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