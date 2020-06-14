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ВОЗ объяснила, как правильно дезинфицировать тканевые маски

14.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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ВОЗ обновила рекомендации по ношению защитных масок. Теперь властям рекомендуется поощрять ношение тканевых масок там, где широко распространена передача вируса, а физическое дистанцирование затруднено, например в общественном транспорте, в магазинах или в других ограниченных или переполненных помещениях. HEALTH.TUT.BY рассказывает, как эксперты ВОЗ советуют хранить и стирать тканевые немедицинские маски, – сообщает tut.by.

ВОЗ объяснила, как правильно дезинфицировать тканевые маски

 

Какой должна быть тканевая маска

Согласно исследованиям, чтобы быть эффективными, тканевые маски должны состоять как минимум из трех слоев разных материалов.

Внутренний слой — из впитывающего материала (например, хлопок), средний слой — из нетканого материала (например, полипропилен), внешний слой из неабсорбирующего материала (например, полиэстер).

Как хранить маску

Если ваша тканевая маска чистая, сухая и вы планируете надеть ее еще раз, положите ее в чистый пластиковый закрывающийся пакет. Когда понадобится достать маску, касайтесь только петель или завязок.

Как стирать маску

Тканевые маски стирайте с мылом или моющим средством и желательно в горячей воде (не менее 60 градусов) не реже одного раза в день.

Если горячей воды нет, постирайте маску с мылом или порошком в воде комнатной температуры, а затем прокипятите маску в течение одной минуты.

ВОЗ подчеркивает, что маски следует использовать только как часть комплексной стратегии. Сами по себе они не защитят от COVID-19. Люди также должны часто мыть руки и держаться на расстоянии не менее 1 метра от других.

tut.by.

 

 


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ВОЗ обновила рекомендации по ношению защитных масок. Теперь властям рекомендуется поощрять ношение тканевых масок там, где широко распространена передача...
 
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