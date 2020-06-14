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В Лепеле Opel врезался в магазин, пострадали два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 июня около двух часов ночи в Лепеле иномарка врезалась в магазин.
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В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы. После осмотра бригадой медиков пострадавшие были доставлены в больницу.
Весной 2020 года в Минске Renault пробил стену ТРЦ и упал на эскалатор.
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Новости Беларуси. 14 июня около двух часов ночи в Лепеле иномарка врезалась в магазин. По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей водитель Opel Omega уже...
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