В Лепеле Opel врезался в магазин, пострадали два человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 июня около двух часов ночи в Лепеле иномарка врезалась в магазин.

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей водитель Opel Omega уже выбрался из машины. В автомобиле оказался заблокирован пассажир. С использованием специального оборудования подразделения МЧС освободили мужчину.



Фото: МЧС Беларуси

В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы. После осмотра бригадой медиков пострадавшие были доставлены в больницу.



Фото: МЧС Беларуси

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