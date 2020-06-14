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На юге страны вновь введены запреты на посещение лесов

14.06.2020 10:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На юге страны вновь введены запреты на посещение лесов

Запрещено посещать леса почти по всей Гомельской области, ограничения действуют в Минской и Могилёвской областях.

Игнорирование запрета грозит внушительным штрафом – до 25 базовых. Ситуацию на этой неделе усугубила жара. Чтобы за выходные обстановка не ухудшилась, за соблюдением правил будет следить лесная охрана. В каких районах отдых на природе разрешён, можно следить на интерактивной карте на сайте Минлесхоза.    


mlh.by/maps/map


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Запрещено посещать леса почти по всей Гомельской области, ограничения действуют в Минской и Могилёвской областях. Игнорирование запрета грозит внушительным...
 
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