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На юге страны вновь введены запреты на посещение лесов
Источник материала: ОНТ
Запрещено посещать леса почти по всей Гомельской области, ограничения действуют в Минской и Могилёвской областях.
Игнорирование запрета грозит внушительным штрафом – до 25 базовых. Ситуацию на этой неделе усугубила жара. Чтобы за выходные обстановка не ухудшилась, за соблюдением правил будет следить лесная охрана. В каких районах отдых на природе разрешён, можно следить на интерактивной карте на сайте Минлесхоза.
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Запрещено посещать леса почти по всей Гомельской области, ограничения действуют в Минской и Могилёвской областях. Игнорирование запрета грозит внушительным...
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