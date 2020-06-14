На Камчатке перевернулся катер с людьми, четыре человека пропали

Источник материала: ОНТ

У берегов Камчатки (Россия) в 38 километрах от Авачинской бухты перевернулся катер. Без вести пропали четыре человека, находившиеся на борту. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Маломерный катер доставлял груз к другому судну. Пароход, на который должны были доставить груз, оттащил перевернувшийся катер в сторону Авачинской бухты.

Как сообщает РИА Новости, Следственный комитет России возбудил уголовное дело (нарушение правил безопасности движения морского транспорта).

Ведутся поиски пропавших мужчин.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

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