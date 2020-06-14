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На Камчатке перевернулся катер с людьми, четыре человека пропали
Источник материала: ОНТ
У берегов Камчатки (Россия) в 38 километрах от Авачинской бухты перевернулся катер. Без вести пропали четыре человека, находившиеся на борту. Об этом
Маломерный катер доставлял груз к другому судну. Пароход, на который должны были доставить груз, оттащил перевернувшийся катер в сторону Авачинской бухты.
Как
Ведутся поиски пропавших мужчин.
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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У берегов Камчатки (Россия) в 38 километрах от Авачинской бухты перевернулся катер. Без вести пропали четыре человека, находившиеся на борту. Об этом информирует...
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