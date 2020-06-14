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В Гомеле рыбак попал в реанимацию после столкновения с плавучим краном
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 июня примерно в десять утра в Гомеле столкнулись плавучий кран и рыбацкая лодка.
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Лодка рыбаков затонула. Выясняются обстоятельства случившегося.
Месяцем ранее в Берёзовском районе второклассник угодил в болото и не мог выбраться.
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Новости Беларуси. 14 июня примерно в десять утра в Гомеле столкнулись плавучий кран и рыбацкая лодка. По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось на реке Сож....
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