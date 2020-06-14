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Бабарико заявил про рейдерский захват, Эйсмонт ответила, что Лукашенко это не нужно. Что происходит?
Источник материала: KYKY>
С 11 июня в Белгазпромбанке, которым ранее руководил кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико, неспокойно.
После обыска в минском офисе, на некоторых бывших и нынешних работников банка ДФР завел уголовное дело. Обыски прошли и в связанных с банком кампаниях – «Кентавр» и «ПриватЛизинг» (последнюю в связке с Виктором Бабарико рассерженно упоминал Лукашенко). 13 июня
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«Это – рейдерский захват, причем со стороны государства». Новое заявление Бабарико
Два новых громких заявления. Еще 11 июня Виктор Бабарико провел срочную пресс-конференцию, где сказал: «Я ожидал давления лично на меня. Была информация, что именно по мне будет нанесен первый удар. То, что он нанесен не по мне, означает только одно: против меня лично нет ни-че-го. Поэтому пытаются найти другие истории». Но тем же днем глава КГК также заявил: «Есть доказательства «причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности».
13 июня Бабарико дал
Также Бабарико прокомментировал новость о том, что возглавить Белгазпромбанк предложили экс-главе Нацбанка Надежде Ермаковой: «Председателя правления назначают собственники и акционеры. В Белгазпромбанке государство имеет исчезающе малую долю (меньше половины процента), и эта доля не является «золотой акцией». Поэтому назначение даже и.о. председателя правления — прерогатива акционеров. <...> Сейчас это равносильно тому, чтобы прийти в чужую квартиру и сказать: я здесь буду жить, теперь она моя, потому что я сюда пришел. Творится полное беззаконие».
Что еще сказал Бабарико РБК
Про силовиков: «Сейчас ситуация такая: только часть действий, которые предпринимаются, незаконна. Та часть, которая касается Белгазпромбанка, — я вообще не понимаю, зачем они это делают <...> И я все-таки продолжаю верить, что люди, которым отдадут уже противозаконный приказ, не будут его выполнять».
«Нынешнему президенту запугивание и давление совсем не нужно». Ответ пресс-секретаря Лукашенко
На заявление Бабарико о рейдерском захвате решила ответить пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт – и так же
Также Эйсмонт прокомментировала слова Бабарико о том, что вся ситуация вокруг Белгазпромбанка направлена лично против него: «Что касается устрашений, о которых заявляется. Могу вам сказать точно, что нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того – оно может быть во вред. Однако закон есть закон», – заключила Эйсмонт.
К слову, что-то очень похожее уже говорил сам Лукашенко, напомним
Напомним, выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Ждем.
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