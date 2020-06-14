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Бабарико заявил про рейдерский захват, Эйсмонт ответила, что Лукашенко это не нужно. Что происходит?

14.06.2020 11:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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С 11 июня в Белгазпромбанке, которым ранее руководил кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико, неспокойно. 

После обыска в минском офисе, на некоторых бывших и нынешних работников банка ДФР завел уголовное дело. Обыски прошли и в связанных с банком кампаниях – «Кентавр» и «ПриватЛизинг» (последнюю в связке с Виктором Бабарико рассерженно упоминал Лукашенко). 13 июня стало известно, что и в могилевском офисе что-то пошло не так – против главы тамошнего отделения также возбудили уголовное дело.  

Полную хронологию событий читайте в нашем тексте «Дело Белгазпромбанка. Что вообще происходит – и почему Лукашенко говорит, что Бабарико может сесть». 

«Это – рейдерский захват, причем со стороны государства». Новое заявление Бабарико

Два новых громких заявления. Еще 11 июня Виктор Бабарико провел срочную пресс-конференцию, где сказал: «Я ожидал давления лично на меня. Была информация, что именно по мне будет нанесен первый удар. То, что он нанесен не по мне, означает только одно: против меня лично нет ни-че-го. Поэтому пытаются найти другие истории». Но тем же днем глава КГК также заявил: «Есть доказательства «причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности».

13 июня Бабарико дал новое интервью РБК. В нем экс-банкир заявил, что происходящее вокруг банка – рейдерский захват со стороны белоруского государства. Цитируем: «Я даже не знаю, как это назвать. Это не просто кампания устрашения. <...> Это – рейдерский захват, причем со стороны государства, нарушающий не только внутреннее законодательство, но и международные договоры. Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня. <...> Это тотальная борьба, даже не знаю, как еще сказать. И все подчиняется одному: найти хоть что-то для того, чтобы помешать провести выборы в Беларуси». 

Также Бабарико прокомментировал новость о том, что возглавить Белгазпромбанк предложили экс-главе Нацбанка Надежде Ермаковой: «Председателя правления назначают собственники и акционеры. В Белгазпромбанке государство имеет исчезающе малую долю (меньше половины процента), и эта доля не является «золотой акцией». Поэтому назначение даже и.о. председателя правления — прерогатива акционеров. <...> Сейчас это равносильно тому, чтобы прийти в чужую квартиру и сказать: я здесь буду жить, теперь она моя, потому что я сюда пришел. Творится полное беззаконие». 

Что еще сказал Бабарико РБК

Про силовиков: «Сейчас ситуация такая: только часть действий, которые предпринимаются, незаконна. Та часть, которая касается Белгазпромбанка, — я вообще не понимаю, зачем они это делают <...> И я все-таки продолжаю верить, что люди, которым отдадут уже противозаконный приказ, не будут его выполнять». 

Про обвинения Лукашенко кандидатов в том, что они связаны с Россией: «Сейчас в беларуском обществе любой намек на то, что что-то делается в интересах России или другого государства, неважно какого, вызывает реакцию. Просто Александр Григорьевич привел страну к этой пропасти. Но все кандидаты, наоборот, говорят о том, что наша задача – отойти от этой пропасти. А он решил, наверное, оседлать тему, что якобы потеря суверенитета является мечтой любого кандидата, кроме него самого». 

«Нынешнему президенту запугивание и давление совсем не нужно». Ответ пресс-секретаря Лукашенко 

На заявление Бабарико о рейдерском захвате решила ответить пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт – и так же поговорила с РБК. Эйсмонт начала с перечисления того, что уже случилось в отношении Белгазпромбанка: «Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, – все они дают признательные показания. В том числе и против него», – сказала пресс-секретарь, и уточнила, что все вопросы про подробности этого дела нужно задавать Комитету госконтроля. 

Также Эйсмонт прокомментировала слова Бабарико о том, что вся ситуация вокруг Белгазпромбанка направлена лично против него: «Что касается устрашений, о которых заявляется. Могу вам сказать точно, что нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того – оно может быть во вред. Однако закон есть закон», – заключила Эйсмонт. 

К слову, что-то очень похожее уже говорил сам Лукашенко, напомним его фразу от 12 июня: «Как перед богом клянусь, мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то... Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев (это он про Бабарико) надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду». 

Напомним, выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Ждем. 

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Теги: Новости
 
 
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С 11 июня в Белгазпромбанке, которым ранее руководил кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико, неспокойно.  После обыска в минском офисе, на некоторых...
 
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