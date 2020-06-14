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Массовое отравление рыбы на Немане
Источник материала: Партизан
Об инциденте сообщает
В районе Гродно замечено много погибшей рыбы, плывущей по Неману кверху пузом.
Как сообщают пользователи соцсетей, ранее был замечен выброс черной субстанции, похожей на икру, из ливневки в районе Неманской гидроэлектростанции. После чего начался массовый падеж рыбы.
В прошлые годы власти гродненцам объясняли подобный падеж рыбы жаркой погодой. Однако теперь это вряд ли соответствует правде, так как жары нет.
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Об инциденте сообщает Радио Рацыя.
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