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Массовое отравление рыбы на Немане

14.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об инциденте сообщает Радио Рацыя.



В районе Гродно замечено много погибшей рыбы, плывущей по Неману кверху пузом.

Как сообщают пользователи соцсетей, ранее был замечен выброс черной субстанции, похожей на икру, из ливневки в районе Неманской гидроэлектростанции. После чего начался массовый падеж рыбы. 

В прошлые годы власти гродненцам объясняли подобный падеж рыбы жаркой погодой. Однако теперь это вряд ли соответствует правде, так как жары нет.
 
Теги: Гродно
 
 
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Об инциденте сообщает Радио Рацыя.
 
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