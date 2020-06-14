Источник материала: Виртуальный Брест

1. Принимая во внимание озвученное на страницах интернет изданий «...желание наладить диалог с гражданами и обеспечить прозрачность работы завода», а также желание пообщаться с жителями близлежащих поселков (из комментария Д. Баскова ), убедительно просим Вас, новых собственников завода, организовать встречу с жителями города Бреста и района в одном из залов города для того, чтобы у брестчан появилась возможность открыто задать волнующие вопросы и получить достоверные и правдивые на них ответы, что будет способствовать снятию напряженности в обществе и урегулированию конфликта.





Ответ:

Мы с пониманием относимся к обеспокоенности местных жителей. С целью снятия напряженности мы готовы ответить на волнующие граждан вопросы и предоставить оригиналы документов, а также провести наглядную демонстрацию очистных сооружений предприятия, открыть фильтры для их осмотра и изучения. В частности, по заявке Ярош Л. было организовано посещение аккумуляторного завода Лепесевичем Д. и Басовым С.

2. Просим согласовать посещение завода группой неравнодушных граждан с обязательным участием Лепесевича Д.А. и Басова С.В и др. для конструктивного диалога по имеющимся техническим вопросам, которые напрямую связаны с выбросами в окружающую среду чрезвычайно опасных (1 и 2 класс опасности) веществ.

Ответ:

Данный вопрос решен положительно:

- 7 июня было организовано посещение завода Лепесевичем Д.А. и Басовым С.В.

- 9 июня Лепесевич Д.А. в течение 10 часов изучал документацию, снова осматривал оборудование завода. Басов С.В. также в течение 2 часов изучал документы.

3. Исходя из опубликованной Вами информации о том, что на заводе запланировано проведение пробных пуско-наладочных работ, и эти работы будут выполняться с участием независимой комиссии, в состав которой, кроме специалистов, будут входить представители жителей Бреста и Брестского района просим: включить в состав комиссии специалистов от общественности- Лепесевича Д.А (ГИП), Басова С.В. (доцент кафедры инженерной экологии и химии, кандидат технических наук, БрГТУ), а также иных специалистов инженеров и экологов.

Ответ:

Наряду с деятельностью рабочей комиссии по проведению комплексного опробования смонтированного технологического оборудования, а также в последующем приемочной комиссии в рамках процесса приемки завода в эксплуатацию, планируется организовать дополнительно комиссию, сформированную из членов общественной группы экологического контроля за деятельностью возводимого аккумуляторного завода (в состав данной группы входят представители отраслевых контрольных и надзорных органов, а также Басов С.В.), а также членов инициативной группы.





Состав данной комиссии, график посещения завода и участия в проводимых пусконаладочных работах и инструментальных измерениях выбросов, будет определен дополнительно перед началом проведения таких работ.

По состоянию на 11.06.2020 на электронную почту ООО «Аккумуляторный Альянс» поступило 3 заявки на участие в мониторинге. При посещении ООО «Аккумуляторный Альянс» Лепесевич Д. также выразил желание посетить завод во время пуско-наладки.

4. Просим предоставить на ознакомление общественности ОРИГИНАЛЫ паспортов на оборудование: газоочистное, очистки промстока и водоподготовки, а также выдержки из паспорта с исходными данными по выбросам от технологического оборудования. Соответствующее обращение-запрос от Лепесевича Д.А. отправлено на Ваш электронный адрес. Просим указать дату, время и место для ознакомления с документацией.

Ответ:

Встреча для обзора документации на оборудование с Лепесевичем Д.А и Басовым С.В. состоялась 09.06.2020.

5. Просим ознакомить представителя общественности Лепесевича Д.А. с разделом ООС проекта, так как экологически значимая информация, которая там содержится о выбросах загрязняющих веществ в окружающую среду и эффективности очистного оборудования, напрямую влияет на экологию региона, здоровье и жизнь людей.

Согласно Орхусской конвенции, ратифицированной РБ и утвержденной Указом Президента, общественность имеет право на доступ к экологической информации, и вся экологически значимая информация по запросу должна быть предоставлена. В отказе предоставить раздел проекта (вопрос-ответ № 2) Вы ссылаетесь на «авторское право». Однако, в соответствии с действующим законодательством в РБ защита авторских прав осуществляется на основе Гражданского кодекса РБ, Закона РБ от 16.05.1996 «Об авторском праве и смежных правах». В соответствии со статьей 5 этого закона, авторское право распространяется на произведения науки, литературы, искусства. В месте с тем, авторское право не распространяется на идеи, процессы, системы, методы функционирования, принципы, открытия.





В связи с этим считаем, что скрывая экологическую информацию от общественности, которая содержится в ПСД, и не предоставляя возможность ее изучить и проанализировать, Вы нарушаете положения Орхусской конвенции и ущемляете право брестчан знать об опасности/безопасности, которая угрожает/не угрожает населению города и района от выбросов в атмосферу чрезвычайно опасных- 1 и 2 класс опасности и токсичных веществ.

Ответ:

Хотелось бы отметить, что порядок предоставления экологической информации детально регламентирован статьей 74-4 Закона Республики Беларусь от 26.11.1992 N 1982-XII (ред. от 18.06.2019, с изм. от 18.12.2019) “Об охране окружающей среды”. В соответствие с правилами указанной статьи экологическая информация общего назначения предоставляется обладателем экологической информации по заявлению гражданина или юридического лица, не являющегося государственным органом или иной государственной организацией, безвозмездно. Экологическая информация общего назначения предоставляется обладателем экологической информации заявителю в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления о ее предоставлении.

Состав и источники экологической информации предусмотрены положениями статьи 74 Закона Республики Беларусь от 26.11.1992 N 1982-XII (ред. от 18.06.2019, с изм. от 18.12.2019) “Об охране окружающей среды”.

Что касается предоставления раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”, то данный раздел проектной документации не отнесен к экологической информации в соответствие с законодательством. Однако у общественности есть вполне действенные механизмы ознакомления с содержанием раздела проектной документации “Охрана окружающей среды” и включенной в данный раздел экологической информации о планируемой хозяйственной деятельности:

- в рамках проведения процедур общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду;

- в рамках проведения процедуры общественной экологической экспертизы. Непосредственно Лепесевичу Демьяну направлялось письменное приглашение принять участие в проведении общественной экологической экспертизы в январе 2020 года, а также неоднократно сотрудники завода приглашали его устно по телефону принять участие в проведении общественной экологической экспертизы, где он бы получил комплект проектной документации по объекту, включая и раздел “Охрана окружающей среды”. Однако от участия в процедуре и от получения комплекта проектной документации он отказался;

- в рамках реализации права, предоставленного нормой подпункта 1.5 пункта 1 статьи 21 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 N 399-З (ред. от 15.07.2019) "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду", на ознакомление с имеющимся заключением государственной экологической экспертизы по проектной документации возводимого аккумуляторного завода.

Хотелось бы отметить, что Лепесевичу Д.А и Басову С.В. во время встречи 09.06.2020 предоставлялись для обзора многочисленные документы из состава проекта, в том числе и раздел проектной документации «Охрана окружающей среды».





6. Какими независимыми экспертами (название организации, перечень лиц) был выполнен анализ имеющегося оборудования и документов? Какие документы проанализированы? Какое оборудование и по каким параметрам прошло анализ? Какие сделаны выводы? Можно ли ознакомиться с данным заключением? Когда и где?

Ответ:

Независимая процедура оценки инвестиционных рисков, всеобъемлющее исследование соответствия технологических решений экологическому законодательству Республики Беларусь проводились для принятия решения по целесообразности приобретения аккумуляторного завода. Данное заключение не предназначено для передачи третьим лицам либо для публикаций.

7. Что такое «…ПРОБНЫЕ пуско-наладочные работы»? На основании каких нормативных актов Вы их планируете осуществлять? Как Вы считаете, учитывая негативный результат предыдущих пуско-наладочных работ, а именно: зафиксированное (под грифом ДСП) превышение выбросов чрезвычайно опасного вещества– свинца-по некоторым источникам в 178 раз!!! (и всем этим дышали люди, и все это упало на землю)+ простое переписывание проекта БЕЗ фактического ИЗМЕНЕНИЯ В ОЧИСТНОМ ОБОРУДОВАНИИ, гуманно ли по отношению к людям и их здоровью проведение дальнейших испытаний и экспериментов, подобно опытам фашистов, которые изучали токсическое действие незначительных доз свинца на живых людях!? Что изменилось в очистном оборудовании? Появились ли дополнительные системы очистки? Кто и что дает Вам право на проведение бесчеловечных опытов?!

Ответ:

Превышение в «178 раз!!!» было зафиксировано относительно проектного норматива на источнике выбросов, установленного первоначальным вариантом проектной документации.

При этом, при фактических значениях выбросов, зафиксированных в протоколах, не было превышения нормативов качества атмосферного воздуха.

Вследствие этого, никаких негативных последствий на здоровье населения не было оказано и не будет оказываться.

Именно поэтому проводится не изменение очистного оборудования (поскольку с большим запасом соблюдаются нормативы качества атмосферного воздуха) а корректировка проекта в части установления корректных и правильных нормативов на источниках выбросов (что было выполнено в корректировке проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы №570/2020 от 8 апреля 2020 года).

8. В своем ответе (вопрос №7), опубликованном на странице https://virtualbrest.by/news79087.php Вы указали типоразмеры аккумуляторных батарей. Какая стандартная емкость АКБ соответствует каждому типоразмеру, указанному Вами?

Укажите, пожалуйста, размер в мм для каждого типоразмера. Какое количество аккумуляторных батарей каждого типоразмера планируется выпускать, согласно проектной документации при введении в эксплуатацию 1 пускового комплекса (номенклатура выпускаемой продукции)?

Ответ:

Показатель L02 L03 L04 L05 D04 D05 D06 Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) 242х175х190 278х175х190 315х175х190 353х175х190 475х188х195 475х221х195 475х274х216 Стартерный ток АКБ в типоразмере "Стандарт", А 590 760 820 870 920 1300 1500 Емкость АКБ, А/ч "Стандарт" 60 75 83 90 140 190 230 Количество в ванне 240 180 180 165 88 88 88 Количество АКБ 2 000 000 1 363 307 1 202 416 1 041 148 525 845 475 771 434 356 Вес свинца в АКБ 6,578 (условная) 9,42 10,03 10,92 17,24 24,04 27,07 расход свинца в год 13 156 000 12 842 352 12 060 232 11 369 336 9 065 568 11 437 535 11 758 017

Проектом предусмотрен выпуск АКБ, при введении в эксплуатацию 1 пускового комплекса, в количестве 1 000 000 шт.

9. Учитывая озвученное Вами желание обеспечить прозрачность работы завода ( https://virtualbrest.by/news79087.php ),просим ознакомить общественность с результатами измерений (только те, где зафиксированы превышения допустимых проектом значений) выбросов загрязняющий веществ в окружающую среду во время проведения пуско-наладочных работ в 2019 г.Согласно ответа на вопрос№3 https://virtualbrest.by/news79087.php , отказывая в предоставлении этой экологически важной информации, Вы ссылаетесь на законодательство, условия договоров, а также на то, что тиражирование и снятие копий протоколов, а равно их размещение в открытом доступе запрещено без разрешения руководителя лаборатории, проводившей соответствующие измерения. Просим сослаться на норму закона, запрещающую предоставлять по запросу граждан экологически значимую информацию. А также сообщаем, что мы запрашиваем ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО результаты проведенных измерений, а не требуем тиражирования и копий протоколов.

Ответ:

Результаты проведенных измерений (в виде таблицы со ссылкой на номер и дату протокола исследований) в период проведения пуско-наладочных работ, а также при проведении подтвердительных измерений в рамках выполнения особых условий заключения государственной экологической экспертизы могут быть предоставлены по письменному запросу в порядке, установленном статьями 74-4 и 74-6 Закона Республики Беларусь от 26.11.1992 N 1982-XII (ред. от 18.06.2019, с изм. от 18.12.2019) “Об охране окружающей среды” по конкретному заявлению гражданина (группы граждан), общественной организации, юридического лица путем направления данного заявления конкретному обладателяю экологической информации с такой просьбой, а не в рамках реагирования на высказывания в средствах массовой информации, социальных сетях и различного родах мессенджерах (порядок есть порядок).





10. Поясните на основании каких нормативных актов Вы ссылаетесь на некую норму выбросов свинца: «Выбросы свинца по действующим нормам могут доходить до 124 кг в год. АА взял на себя обязательство не превысить 17 кг».

В первоначальном проекте фигурировала цифра 3 кг свинца, теперь -17 кг? 29кг? Почему ранее заявленный (январь 2018г) китайский фильтр LDMC с эффективностью 99,98% был заменен на фильтр в 5 раз! хуже-99,9%?

Почему в измененномпроекте эффективность фильтра указана 95% и при этом выброс свинца увеличился лишь в 10 раз (с 3кг до 29 кг)?

Эффективность фильтрации изменилась согласно переработанному проекту с 99,98% до 95% (т.е. в трубу вместо 0,02 % вредных веществ вылетит 5%), т.е. выбросы должны были увеличиться в 250 раз!!! Т.е. было 3 кг перемножить на 250 раз = 750 кг должны быть выбросы свинца согласно новому проекту. Но не 29 кг и не 17 кг??

Просьба пояснить и предоставить Ваши логические расчеты, противоречащие математическим законам.

Ответ:

Приводим математический расчет изменения выбросов.

В первоначальной версии проекта средняя степень очистки была указана на уровне 99,9%, (а не 99,99%). Это значит, что при расчете учитывалось поступление в атмосферу 0,1% вредных веществ. При учете фактической эффективности на уровне 95% в атмосферу учитывается поступление 5% загрязняющих веществ, что в 50 раз больше чем 0,1%

В первоначальной версии проекта валовый выброс свинца был определен на уровне 3,089 кг/год. Из них:

Величина выбросов свинца от источников выбросов, оснащенных газоочистными установками с эффективностью очистки 99,9% (которая в корректировке проекта изменилась на 95%) составляла 0,086 кг/год.

Величина выбросов от участка производства электродных пластин (выделения от которого в корректировке проекта были уточнены и предложены дополнительные передвижные газоочистные установки) составляла 0,583 кг/год

Величина выбросов от мельниц (источники по которым эффективность очистки не менялась) составляла 2,42 кг/год

Таким образом, в корректировке проекта, величина выбросов от источников, по которым эффективность очистки изменилась с 99,9% на 95% стала составлять 0,086 * 50 = 4,3 кг/год

При общем объеме выбросов на уровне 17 кг, остальные выбросы приходятся на:

- Мельницы (эффективность очистки по которым не менялась и только было уточнено время работы) - 3,5 кг/год;

- Участок производства электродных пластин (с учетом уточнения выбросов и дооснащения передвижными газоочистными установками) - 5,1 кг/год

- Прочие источники выбросов, включая горелки и системы общеобменной вентиляции.

11. Почему изменилось количество выбрасываемой в атмосферу серной кислоты с 1 кг (первоначальный ОВОС) до 200 кг (переработанный проект)?

Ответ:

Для очистки выбросов от серной кислоты на предприятии установлен мокрый скруббер. В переработанном проекте расчет производится с учетом наихудших режимов работы технологического и газоочистного оборудования для оценки наибольшего возможного воздействия на окружающую среду. При этом приземные концентрации серной кислоты, при выбросе в атмосферу 200 кг данного вещества, составляют 0,0 ПДК как на границе санитарно-защитной зоны, так и на территории близлежащих населенных пунктов

12. Назовите, пожалуйста, аналогичные предприятия полного цикла производства аккумуляторных свинцовых батарей (в мире), где бы уровень выбрасываемого в окружающую среду свинца и серной кислоты был сопоставим с заводом «АА» и исчислялся 3-17-29 кг в год (Pb).

Ответ:

В ходе проектирования завода, а также при подборе газоочистного оборудования, предприятие ориентировалось на установленные в РБ требования к нормативам качества воздуха в местах массового скопления людей, который должен быть безусловно обеспечен на границе санитарно-защитной зоны и на границе жилой застройки. В нашем конкретном случае при расчете максимального объема рассеивания выбросов свинца и его соединений проектная организация руководствовалась соблюдением норматива качества воздуха по свинцу на границе санитарно-защитной зоны (0,001 мг/м3 – максимально разовая и 0,0001 мг/м3 среднегодовая), который установленный в позиции 473 Приложения 1 ”Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе”, утвержденные постановлением Минздрава РБ от 08.11.2016 N 113. Хотелось бы отметить, что согласно проведенным расчетам, которые получили свое подтверждение заключением государственной экологической экспертизы, а также независимым исследованием института природпользования НАН РБ) у предприятия есть более чем 5-кратный запас с точки зрения объемов выброса свинца в части не превышения установленного норматива качества воздуха по свинцу.

Что касается опыта предприятий за рубежом, то ориентиром для нас были наилучшие доступные технологические методы (BAT), принятые в Европейском Союзе. Для отрасли производства аккумуляторных батарей и переработки (производства) цветных металлов для стран-участниц ЕС решением Комиссии Европейского Союза 2016/1032 от 13.06.2016 утвержден справочник наилучших доступных методов, где также указаны и нормативы воздействия (выбросы, сточные воды), принимаемые как "верхняя граница" современности используемой технологии и допустимости безопасного воздействия. Так для выбросов свинца в атмосферный воздух на источнике выбросов допустимым уровнем считается концентрация не более 0,5 мг/м3. В свою очередь концентрации свинца при проведениив в 2019 году подтвердительных измерений на заводе по результатам самого наихудшего измерения (знаменитое превышение в 178 раз!!!) не превышала 0,09 мг/м3. Также немаловажным является и тот факт, что белорусское регулирование (установленный норматив) в части качества воздуха (содержание свинца) в местах массового скопления населения в пять раз жестче европейского и рекомендованного норматива ВОЗ. ПДК РБ (свинец среднегодовая) – 0,0001 мг/м3, а ЕС и рекомендованный ВОЗ – 0,0005 мг/м3.

Ввиду этого, в связи с более жесткими в РБ нормативами, сравнение с зарубежными аналогами не совсем релевантно, так как они планируют к установке природоохранное очистное оборудование, ориентируясь на менее жесткие нормативы качества воздуха.

13. Известны ли Вам результаты 5-летней работы предприятия «БИТ-Сплав» (Белоозерск) в части воздействия на окружающую среду и уровень содержания свинца в почвах вокруг завода, а также уровень онкозаболеваемости и ее рост за последние 5 лет (самый высокий в Брестской области (2019г)? Ваши комментарии.

Ответ:

ООО «Аккумуляторный альянс» не входит в Группу компаний 1АК, к которому относится «БИТ-Сплав». Понимая Вашу обеспокоенность, мы запросили информацию по «БИТ-Сплав» и «Зубр ЭНЕРДЖИ» у Группы компаний 1АК-GROUP. Ниже полный ответ:

Представляем Вам информацию о результатах мониторинга содержания загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны предприятий (атмосферный воздух и земли) по указанным Вами двум предприятиям. За период с 2013 по 2019 годы на границе санитарно-защитной зоны данных предприятий было проведено более 500 исследований соблюдения установленных нормативов качества атмосферного воздуха для мест массового скопления людей, а также ПДК содержания вредных веществ и тяжелых металлов в землях:

Белинвесторг-Сплав - 336 исследований содержания свинца (80 отборов проб), твердых частиц, диоксида серы, углерода оксида, азота диоксида на границе санитарно-защитной зоны как в атмосферном воздухе так и в почвах (тяжелые металлы). Ни в одном из случаев превышения установленных нормативов качества атмосферного воздуха, а также превышения ПДК содержания тяжелых металлов включая свинец установлено не было;

Зубр Энерджи – 168 исследований содержания свинца (56 отборов проб), серной кислоты, углерода оксида и азота диоксида в атмосферном воздухе и в почвах (тяжелые металлы и сульфаты). Ни в одном из случаев превышения установленных нормативов качества атмосферного воздуха, а также превышения ПДК содержания тяжелых металлов включая свинец установлено не было;

Просим обратить внимание, что указанные выше результаты не включают в себя проведение измерений выбросов на источнике выбросов и измерения содержания тяжелых металлов в почвах на территории предприятия.

14. Известны ли Вам результаты работы завода АКБ в г.Пинске в разрезе загрязнения земель вокруг предприятия?

Ответ:

Ответ на данный вопрос предоставлен Выше. В случае необходимости получения ответа на конкретный вопрос с загрязнением земель вокруг предприятия или на территории самого предприятия по производству АКБ в Пинске, то Вы можете обратиться непосредственно к самому предприятию, как обладателю экологической информации в порядке, установленном статьями 74-4 и 74-6 Закона Республики Беларусь от 26.11.1992 N 1982-XII (ред. от 18.06.2019, с изм. от 18.12.2019) “Об охране окружающей среды”.

15. Известно ли Вам об экономических потерях и ущербе от свинцовых предприятий?

Ответ:

Описанные потери для экономики касаются любых устаревших предприятий, которые в данный момент активно модернизируют по всему миру. Заводы с современными системами очистки выбросов в данный момент осуществляют свою деятельность в непосредственной близости (100-500м) от жилых домов в Германии, Польше , Турции и других странах. По всему миру постоянно вводят в эксплуатацию новые предприятия по производству свинцово-кислотных акб и модернизируют старые для увеличения производственных мощностей. В 2013 году построен завод акб в Турции, в 2018 году построен завод акб в США, в 2020 году началось строительство нового завода в Болгарии.

16. Просчитывали ли Вы возможные риски и последствия в случае нештатных ситуаций (пожар от пирогенного оксида свинца, взрыв в цехе зарядке и пр.),учитывая, что данное предприятие относиться к опасным промышленным объектам?

Ответ:

Расчет значений критериев взрывопожарной опасности участка формирования выполнен при наиболее неблагоприятном варианте в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

Также представители аккумуляторного завода повторно обращались в научно-практический центр «Брестского областного управления МЧС» для пересчета категории взрывопожарной и пожарной опасности, которое подтвердило первоначальные расчет.

Измельченный свинец на аккумуляторном производстве используется в технологическом процессе, в соответствии с которым, свинец хранится в течении 24 часов и поступает на следующую технологическую операцию. Проектными решениями и технологическим оборудованием предусмотрена защита измельченного свинца от избыточной влаги. С целью предотвращения попадания внутрь бункера влажного воздуха, каждый бункер оборудован системой очистки и осушения воздуха. Система устанавливается на выходном патрубке бункера-накопителя и состоит из фильтрующего элемента и осушителя воздуха, заполненного материалом, поглощающим влагу из воздуха (силикагелем).

Объект относится к опасному производственному объекту в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2016 года № 354-З «О промышленной безопасности» (НРПА РБ, 12.01.2016, № 2/2352). Положением о порядке проведения идентификации опасных производственных объектов (постановление Совета Министров Республики Беларусь 05.08.2016 № 613, НРПА РБ, 10.08.2016, № 5/42455) проведена идентификация опасного производственного объекта, в результате проведенной идентификации был идентифицирован объект, эксплуатируемый субъектом промышленной безопасности - цех производства электродных пластин Общества с ограниченной ответственностью «АйПауэр» (224020, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт»), где получаются расплавы цветных металлов в количестве свыше 500 тонн в год. Также проведена экспертиза промышленной безопасности данного опасного производственного объекта. Согласно приложению 1 таблице 2 Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 года № 354-З «О промышленной безопасности», данный объект относится к опасным производственным объектам II типа опасности.

В соответствии с вышеуказанным Законом разработана Декларация промышленной безопасности и проведена экспертиза промышленной безопасности Декларации.

17. Известно ли Вам о потерях интеллектуального потенциала страны, годах потерянной жизни, вынужденной трудовой миграции, затратах на рекультивацию земель от работы свинцового предприятия, рождении детей с грубыми аномалиями развития, о росте числа бесплодных пар...?

Существует достаточно много научных работ и общепринятых методик, разработанных специалистами и учеными, которые позволяют достоверно оценить потери экономики страны от работы вредных свинцовых производств.

Ответ:

Описанные потери для экономики и здоровья касаются любых устаревших предприятий, которые в данный момент активно модернизируют по всему миру. Заводы с современными системами очистки выбросов в данный момент осуществляют свою деятельность в непосредственной близости (100-500м) от жилых домов в Германии, Польше, Турции и других странах. По всему миру постоянно вводят в эксплуатацию новые предприятия по производству свинцово-кислотных акб и модернизируют старые для увеличения производственных мощностей. В 2013 году построен завод акб в Турции, в 2018 году построен завод акб в США, в 2020 году началось строительство нового завода в Болгарии.

18. Могли бы Вы обратиться во Всемирный Банк или инициировать такое обращение правительства для проведения расчетов экономического ущерба от функционирования свинцового завода «АА»? Могли бы Вы /соответствующие специалисты подсчитать экономические убытки от принятого решения по запуску завода: от потери интеллекта населением, здоровья и связанные с этим расходы, затраты на дополнительное медобслуживание, лекарственное обеспечение, дни нетрудоспособности и выход на инвалидность, необходимый постоянный скрининг биохимических маркеров крови, профилактические мероприятия и пр., убытки предприятий пищевой промышленности (это основное стратегическое направление развития Брестского региона), ориентированные на экспорт и еще множество других потерь?

New York University (2013) : Economic Costs of Childhood Lead Exposure in Low- and Middle-Income Countries ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23797342 )

В данной научной работе проведена большая работа и дана оценка экономических потерь для развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки

Oxford University: Economic impacts of environmentally attributable childhood health outcomes in the European Union ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23748596 )

Оценены потери для стран ЕС.

Интерактивная карта с данными на сайте Нью-Йоркского университета: https://med.nyu.edu/pediatrics/research/environmentalpediatrics/leadexposure

Оценка ущерба, наносимого вредными производствами, сделана специалистами Всемирного Банка для Пакистана

Мы располагаем большим количеством информации о фатальных последствиях работы таких предприятий во всем мире.

Мы 2 года изучаем эту проблему. Мы перевели сотни зарубежных статей, мы просмотрели десятки фильмов, изучили «тонны» литературы, в том числе и отчеты ОВОС подобных предприятий.

У нас есть, что Вам рассказать, чтобы Вы приняли правильное решение!

У Вас есть дети. Вы их любите. Вы готовы ради них на все!

И какими бы ни были обстоятельства, Вы будете бороться за их здоровье и будущее! И Мы, также, как и Вы, готовы защищать свой дом и своих детей от свинцовой угрозы, которая может отнять у нас то, ради чего мы живем!

Ответ:

Описанные потери для экономики и здоровья касаются любых устаревших предприятий, которые в данный момент активно модернизируют по всему миру. Заводы с современными системами очистки выбросов в данный момент осуществляют свою деятельность в непосредственной близости (100-500м) от жилых домов в Германии, Польше, Турции и других странах. По всему миру постоянно вводят в эксплуатацию новые предприятия по производству свинцово-кислотных акб и модернизируют старые для увеличения производственных мощностей. В 2013 году построен завод акб в Турции, в 2018 году построен завод акб в США, в 2020 году началось строительство нового завода в Болгарии.