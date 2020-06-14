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Не менее 60 человек погибли в Нигерии в двух атаках боевиков

14.06.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не менее 60 человек погибли в Нигерии в двух атаках боевиков

20 военнослужащих и как минимум 40 мирных жителей погибли 13 июня в двух атаках боевиков на северо-востоке Нигерии. Об этом информирует Reuters.

По данным источника, нападения были организованы в районах местного самоуправления Нганзай и Монгуно.

Несколькими днями ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на France-Presse, в районе Губио на северо-востоке Нигерии погибли 69 мирных жителей. Атака была организована боевиками подразделения «Исламского государства» в Западной Африке.

Фото: guardian.ng

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20 военнослужащих и как минимум 40 мирных жителей погибли 13 июня в двух атаках боевиков на северо-востоке Нигерии. Об этом информирует Reuters. По данным источника,...
 
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