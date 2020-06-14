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Не менее 60 человек погибли в Нигерии в двух атаках боевиков
Источник материала: ОНТ
20 военнослужащих и как минимум 40 мирных жителей погибли 13 июня в двух атаках боевиков на северо-востоке Нигерии. Об этом
По данным источника, нападения были организованы в районах местного самоуправления Нганзай и Монгуно.
Несколькими днями ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на France-Presse, в районе Губио на северо-востоке Нигерии погибли 69 мирных жителей. Атака была организована боевиками подразделения «Исламского государства» в Западной Африке.
Фото: guardian.ng
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20 военнослужащих и как минимум 40 мирных жителей погибли 13 июня в двух атаках боевиков на северо-востоке Нигерии. Об этом информирует Reuters. По данным источника,...
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