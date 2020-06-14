Бунт яйцеголовых: IT-компании решили не продавать технологию распознавания лиц полиции США













Президент Microsoft Брэд Смит считает, что любая нормативно-правовая база по распознанию лиц должна основываться на правах человека.

Смит призывает Конгресс США действовать в этом направлении.





Как сообщалось, в США правоохранительные органы столкнулись с массовыми протестами и беспорядками из-за того, что в Миннеаполисе после применения силы полицейским умер афроамериканец.