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Бунт яйцеголовых: IT-компании решили не продавать технологию распознавания лиц полиции США

14.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Microsoft присоединяется к решению IBM и Amazon не продавать технологии распознания лиц американской полиции.




Президент Microsoft Брэд Смит считает, что любая нормативно-правовая база по распознанию лиц должна основываться на правах человека.
Смит призывает Конгресс США действовать в этом направлении.

Как сообщалось, в США правоохранительные органы столкнулись с массовыми протестами и беспорядками из-за того, что в Миннеаполисе после применения силы полицейским умер афроамериканец.
 
 
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Microsoft присоединяется к решению IBM и Amazon не продавать технологии распознания лиц американской полиции.
 
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