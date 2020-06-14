Как будет предоставляться ежемесячное социальное пособие

Источник материала: Радзiма

Указ Президента Республики Беларусь № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан» был принят 28 мая 2020 г. В частности, Указом предусмотрено и продление по 31 августа 2020 года периода предоставления государственной адресной поддержки в виде ежемесячного социального пособия гражданам, у которых в мае — июле истекает срок действия такого пособия. Порядок предоставления гражданам государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия разъяснила начальник управления по труду, занятости и социальной защите Глусского райисполкома Елена КИРЕЙ:

— В пункте 2 Указа № 178 сказано, что получателям ежемесячного социального пособия (членам семьи (гражданину), у которых период ранее назначенного ежемесячного социального пособия истек (истекает) в мае — июле 2020 г., период его предоставления продлевается по 31 августа 2020 г. Так, например, период предоставления ежемесячного социального пособия продлевается на 3 месяца (с июня по август) получателям, у которых период предоставления ежемесячного социального пособия истек в мае; на 2 месяца (с июля по август) — получателям, у которых период предоставления ежемесячного социального пособия истекает в июне; на 1 месяц (август) получателям, у которых период предоставления ежемесячного социального пособия истекает в июле.

Предоставление ежемесячного социального пособия будет продлено на указанный срок без повторного обращения граждан, то есть им не нужно будет предоставлять заявление и собирать необходимые для оказания помощи документы.

Если же нуждающиеся граждане впервые обратятся за государственной адресной поддержкой в виде ежемесячного социального пособия в период с 1 июня по 31 августа 2020 г., то пунктом 3 Указа № 178 установлено, что при обращении к заявлению о предоставлении государственной адресной социальной поддержки в виде ежемесячного социального пособия заявителем прилагаются только сведения о полученных доходах каждого члена семьи (гражданина) за три месяца, предшествующие месяцу обращения, а также паспорт или документ, удостоверяющий личность.

Другие документы, предусмотренные подпунктом 2.33.1 пункта 2.33 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан», заявителем не предоставляются. Необходимые сведения указываются заявителем в соответствующем заявлении.

При принятии комиссией решения о предоставлении государственной адресной поддержки в виде ежемесячного социального пособия оно предоставляется семьям (гражданам) с месяца подачи соответствующего заявления по 31 августа 2020 года. К примеру, если гражданин обратился за назначением ежемесячного социального пособия 25 августа 2020 г., ему оно будет предоставлено за август и выплачено в сентябре.

Следует отметить, что Указ № 178 носит временный характер и не распространяется на предоставление государственной адресной поддержки в виде единовременного социального пособия и обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни.