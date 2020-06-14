ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Воскресный пикет на Комаровке: без Тихановской и без больших очередей

14.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске возле Комаровки проходит традиционный пикет по сбору подписей. Первые воскресные были беспрецедентно массовыми. В минувшее воскресение людей было значительно меньше, а сам пикет со стоящими неподалеку автозаками прошел уже после задержания опального блогера Сергея Тихановского и его соратников, а также прозвучавших непрозрачных месседжей со стороны властей.

Воскресный пикет на Комаровке: без Тихановской и без больших очередей
На этот раз, 14 июня, пикет проходит на фоне напряженной обстановки вокруг сильнейших альтернативных претендентов, а также прозвучавшего на неделе призыва Светланы Тихановской не приходить на пикет в Минске. Претендент в кандидаты сказала, что боится провокаций.

На самой площадке напротив входа на рынок стоят палатки и столы сборщиков подписей за Валерия Цепкало, Виктора Бабарико, Андрея Дмитриева, Сергея Череченя.

Сборщиков подписей за Светлану Тихановскую нет.

Напомним, сбор подписей по всей стране проходит до 19 июня, но команды кандидатов намерены остановить сбор раньше, чтобы было время проверить подписи.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске возле Комаровки проходит традиционный пикет по сбору подписей. Первые воскресные были беспрецедентно массовыми. В минувшее воскресение людей было...
 
Новости дня
Новости разные
 
Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика