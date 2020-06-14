Факты о новом главе Госконтроля, копающем под Бабарико: на его фоне Анфимов может показаться душкой

4 июня Александра Лукашенко назначил руководителем Госконтроля бывшего заместителя председателя КГБ Ивана Тертеля. Прежнего главу КГК Леонида Анфимова журналисты называли человеком «наводящим ужас». Однако со временем он на фоне преемника вполне может показаться современникам душкой.





Уже через неделю после назначения Тертеля КГК под его руководством инициировал «дело Белгазпромбанка». Глава ведомства в эфире гостелеканала заявил о задержании 15 человек и высказался насчет банкира Виктора Бабарико, рискнувшего стать соперником Лукашенко на президентских выборах: «Не могу себе даже представить, что такая (противоправная) деятельность могла осуществляться без ведома руководителя. И уже могу сказать, что доказательства его участия в этой противоправной деятельности у нас имеются».





UDF.BY рассказывает об интересных фактах из биографии Ивана Тертеля.





Возможно, начальником Госинспекции охраны животного и растительного мира является его брат. Такой вывод напрашивается при сопоставлении биографий двух службистов. Александр Лукашенко назначил Юрия Тертеля начальником Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте два года назад.









Юрий Тертель





Иван Станиславович Тертель родился в 1966 году «в Гродненской области». Юрий Станиславович Тертель появился на свет в 1967 году в деревне Привалки Гродненского района.





Иван в 1993-2007 годах проходил службу «в органах пограничной службы». Юрий в 2002-2009 годах проходил службу на различных должностях в войсковой части 1250 органов пограничной службы, а затем до 2018 года был ее командиром.





Был награжден вместе с Виктором Лукашенко





В 2001 году руководитель страны подписал указ о награждении группы военнослужащих пограничных войск. Медаль «За отличие в охране государственной границы» получили четыре человека. Среди них оказались Иван Тертель, начальник информационно-аналитической группы оперативного отдела 16-го пограничного отряда, и Виктор Лукашенко, офицер отдела войсковой части 1250.





Взыскателен, не считается с личным временем подчиненных





Иван Тертель работал заместителем председателя КГБ с 2008 по 2013 годы, отвечал за обеспечение экономической безопасности и борьбу с коррупцией. В это время Комитет госбезопасности стал структурой, которая расследовала самые громкие коррупционные дела в стране. Но Тертель предпочитал находиться в тени.